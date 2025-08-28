الهاشمي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للغولف

فاز نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء طيار عبدالله السيد الهاشمي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بحصوله على 6 أصوات، تمثل الأغلبية في الاجتماع الانتخابي الذي عقد أمس الأربعاء.

وأكد اتحاد الإمارات للغولف في بيان صحافي: "أن فوز الهاشمي بالمنصب القاري، يعد محطة بارزة في ترسيخ حضور الإمارات على خارطة الغولف القارية، عبر مبادرات وبرامج، تهدف لتطوير اللعبة، ودعم المواهب الناشئة، وتعزيز البنية التحتية لرياضة الغولف".

من جهته، قال الهاشمي: "المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لبناء جسور تعاون جديدة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات العربية، برؤية تتركز على تعزيز دور الغولف العربي، كشريك فاعل في صياغة مستقبل الغولف الآسيوي، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، بزيادة عدد البطولات في المنطقة، ودعم اللاعبين الناشئين، وتوفير برامج تأهيلية متقدمة".

وأوضح الهاشمي، أنه سيباشر مهامه رسمياً في منصبه الجديد، بعد بطولة" آسيا والمحيط الهادئ"، والمقررة في دبي خلال أكتوبر المقبل، انطلاقا من حدث قاري كبير لبداية مرحلة جديدة من الإنجازات المنتظرة.