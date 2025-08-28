سحب قرعة الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة

أجريت أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي قرعة التصفيات التمهيدية لمسابقات كأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد، وبطولات المراحل السنية، للموسم الجديد 2025-2026.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، الذي يتنافس خلاله 15 فريقاً، عن مواجهات قوية في دور الـ16 (التمهيدي)، اتخذت مسارين، حيث يلتقي فريق الإمارات مع العروبة، على أن يتأهل الفائز إلى دور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة مجد مع مصفوت، كما يلعب سيتي مع حتا، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الحمرية في ربع النهائي.

وفي المسار الثاني يلعب الجزيرة الحمراء مع دبا الحصن، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من مباراة العربي والفجيرة، كما يلعب الذيد مع غولف والاتفاق مع يونايتد، على أن يتأهل الفائزان للمواجهة في ربع النهائي.

ويقام الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب، لحين تحديد هوية الفريقين المتأهلين من كل مسار، واللذين سيتأهلان إلى الأندية الـ14 المحترفة للعب في دور الـ16 الرئيسي.

قرعة كأس

على صعيد بطولة كأس الاتحاد - التي تعود بعد توقف دام نحو 10 سنوات، ويشارك فيها 48 فريقاً وتضم فرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة - سُحبت قرعة الدور التمهيدي بمشاركة 31 فريقاً من الدرجتين الثانية والثالثة، تأهل منها ثلاثة أندية بالقرعة، هي «تي اف سي» ورمال الصحراء و«اي اف سي» على أن تلعب بقية الفرق مباريات بنظام خروج المغلوب، لاختيار 14 فريقاً تنضم إلى أندية الدرجة الأولى، وعددها 15 نادياً، على أن يصبح المجموع 32 نادياً تتنافس بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة حتى المباراة النهائية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد الحوسني، في تصريحات إعلامية خلال مراسم القرعة، إن الهدف من إعادة بطولة كأس الاتحاد لأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة هو زيادة حدة التنافس بين الأندية، مشيراً إلى أن آخر بطولة كانت قد أقيمت قبل نحو 10 سنوات.

من جانبه، قال مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، في تصريحات إعلامية عقب إجراء مراسم القرعة، إن القرعة جرت بصورة سلسلة وجميلة، متوقعاً أن تشهد هذه المسابقات منافسات قوية ستعطي زخماً كبيراً، وستكون سبباً في اكتشاف اللاعبين المميزين في جميع الدرجات الأولى والثانية والثالثة، لافتاً إلى أنه يتمنى رؤية فريق دبا وهو يتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وهو طموح مشروع في كرة القدم.

كما سحبت أيضاً خلال الحفل قرعة كأس الإمارات للمراحل السنية وهي: تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 19 سنة، وتحت 21 سنة.