محترف عجمان البرازيلي يُشارك أمام الوحدة بـ «اللوائح»

أكد مدير فريق عجمان لكرة القدم، محمد حسين، أن المحترف البرازيلي، يوري ماتيوس، سيكون حاضراً في لقاء الوحدة بذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، المقرر الأحد المقبل، على الرغم من تعرضه للطرد في مباراة النصر الأخيرة بالدوري.

ويخوض فريق عجمان اختباراً صعباً، عندما يواجه نظيره الوحدة في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، في مواجهة تعدّ بمثابة تحدٍّ حقيقي للبرتقالي لاستعادة توازنه المفقود، خصوصاً أنها تأتي بعد خسارتين متتاليتين في دوري أدنوك للمحترفين أمام الوحدة والنصر.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم» إن «لوائح رابطة المحترفين تفصل بين العقوبات الإدارية في المسابقات المختلفة، مضيفاً، أن إيقاف ماتيوس سيكون في الدوري فقط، ما يعني غيابه عن مواجهة البطائح في الجولة الثالثة، لكنه سيلعب بصورة طبيعية في مباراتَي الوحدة بالكأس».

من جانب آخر، كشف محمد حسين عن مستجدات ملف الإصابات، مشيراً إلى أن المهاجم البرازيلي، فيكتور هنريغو، سيستعيد جاهزيته بعد نحو 10 أيام، فيما يُنتظر أن يعود اللاعب عصام فائز، الغائب من الموسم الماضي، بعد تعرضه لشد في العضلة الأمامية، منتصف سبتمبر المقبل، إذ يخضع حالياً للتأهيل البدني والفني.

وأكد أن عودة الثنائي ستمنح الفريق دفعة قوية، على المستويين الفني والمعنوي، في المرحلة المقبلة.

وحول خسارتَي عجمان في أول جولتين من الدوري، قال مدير فريق عجمان: «من المبكر الحكم على وضع الفريق، فقد واجهنا خصمين قويين، هما الوحدة والنصر، وكلاهما مرشح للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، لذلك لسنا تحت أي ضغوط، والموسم مازال في بدايته، والطريق طويل أمامنا لتعويض البداية».

وحول مواجهة الوحدة، وكيف يفكر فيها الطاقم الفني، قال محمد حسين: «الفريق ينظر بجدية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، باعتبارها من الأهداف المهمة التي يُخطط لها النادي في الموسم الحالي».

وأوضح أن: «الفريق سيخوض ثلاث مباريات ضد الوحدة في أربع مواجهات متتالية ببداية الموسم، ما يزيد من صعوبة المهمة»، لكنه شدد على أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع هذا التحدي بتركيز عالٍ واستعداد بدني وفني كامل.

وختم بقوله: «اللعب أمام منافس كبير بشكل متكرر اختبار مهم لنا، لكنه في الوقت ذاته يمنحنا فرصة لتأكيد قدراتنا والظهور بصورة قوية تعكس طموح النادي هذا الموسم تحديداً».

