فهد حديد ينضم إلى فريق «سيتي» في دوري الدرجة الأولى

تعاقدت إدارة نادي «سيتي» لكرة القدم مع اللاعب، فهد حديد، بعقد يمتد لموسم واحد، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، في صفقة فنية مهمة، لما يتمتع به اللاعب من خبرة فنية وقيادية مميزتين.

وسبق للاعب فهد حديد تمثيل أندية الشارقة والوصل والنصر وخورفكان والعين وحتا في دوري المحترفين، ولاحقاً مع مصفوت في دوري الدرجة الأولى.

ويجيد فهد حديد اللعب في مراكز عدة، منها جناح أيسر وصانع ألعاب وظهير أيسر.

وقدم اللاعب فهد حديد شكره لإدارة نادي سيتي، مؤكداً أنه سيضع كامل خبرته وإمكاناته الفنية في خدمة الفريق.

يذكر أن فريق «سيتي» يلعب في صفوف دوري الدرجة الأولى، الذي ستنطلق منافساته في 19 سبتمبر المقبل.