12 ميدالية حصاد كاراتيه الإمارات في غرب آسيا

عادت بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، أول من أمس، إلى أرض الدولة، مُتوجة بـ12 ميدالية ملونة (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وست برونزيات)، من خلال مشاركاتها في بطولة «غرب آسيا»، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومَي 24 و25 أغسطس الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

وجاءت الميداليات في «غرب آسيا» استكمالاً للنجاحات التي حققها منتخب الكاراتيه، بتقلده 12 ميدالية ملونة في البطولة العربية، التي سبقت انطلاق البطولة القارية، واستضافتها الأردن أيضاً.

ووضعت لاعبات المنتخب بصمتهن بقوة على صعيد الميداليات الذهبية في «الكوميتيه»، بعد أن تُوّجت ندى خميس بذهبية 61 كيلوغراماً، وأعقبت بذهبيتَي ملك الحاج، وشيخة اليافعي في فئة «الآنسات» في وزنَي 48 وفوق 66 كيلوغراماً.

وعاودت شيخة اليافعي التألق في «الكاتا» بحصدها الفضية، فيما جاءت الفضية الثانية مع شيخة جوهر في «الكوميتيه» بوزن تحت 48 كيلوغراماً، ليضيف منتخب الرجال في «الكاتا» الفضية الثالثة.

وجاءت الميداليات البرونزية الست عبر كلّ من: محمد الكندي، وكريم رامي، وعبدالغني محمد، وزيد خضير، وشيخة اليافعي، ومهرة البلوشي.