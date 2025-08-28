«زوارق أبوظبي» تشارك في بطولة العالم لـ «الفورمولا 2» بإيطاليا

غادر فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا 2» للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا ٢»، التي تحتضنها مدينة سان نازارو الإيطالية خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري.

ويُمثّل الفريق في هذه الجولة الثنائي راشد القمزي، حامل لقب البطولة العالمية خمس مرات، إلى جانب سالم اليافعي الذي يشارك للمرة الأولى في هذه الفئة بعد انتقاله من منافسات «الفورمولا ٤».

ويترأس البعثة ناصر الظاهري، وتضم أيضاً جمعة القبيسي، «راديو مان» القمزي في هذه الجولة.

وأكّد الجهازان الفني والإداري للفريق في بيان صحافي أن زورقي «أبوظبي ١» و«36» يخضعان حالياً لبرنامج صيانة وتجهيز متكامل، يتضمن تحسينات على الأداء والسرعة بما يتناسب مع طبيعة مسار سان نازارو المعروف بتقلبات أجوائه وتحدياته الفنية، ويُعدّ فريق أبوظبي من أبرز المرشحين للمنافسة على منصة التتويج في الجولة المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق المنافسة ابتداء من غدٍ مع الفحص الفني في المنافسة، واستمرار التحدي مع سباق أفضل زمن، بعد غد، ثم انطلاق منافسات السباق الرئيس والختامي يوم الأحد المقبل.