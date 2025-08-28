حسين رحيمي يدخل قلوب جماهير العين مبكراً.. ويوثّق عقداً طويل الأمد مع المدرجات

حجز لاعب فريق العين، المغربي حسين رحيمي، مكانته في قلوب جماهير «الزعيم» مبكراً، بقيادة فريقه للجلوس على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن دوّن اسمه كبطل جديد بتسجيله هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فوزاً دراماتيكياً على دبا بنتيجة 3-2، في الجولة الثانية من البطولة، وهو الهدف الذي منح «الزعيم» الجلوس على صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة.

وقد أظهر اللاعب في مشاركته الأولى في الدوري مع «البنفسجي» قدرات فنية عالية خلال الدقائق القليلة التي خاضها في اللقاء، إذ لمس الكرة خمس مرات فقط خلال المباراة، وسدد كرتين على المرمى، جاء من إحداهما هدف الانتصار، ليؤكد بذلك أنه لن يكتفي بالسير على خطى شقيقه سفيان، بل إنه بدأ فعلياً في رسم ملامح قصته الخاصة مع العين، التي قد تضعه سريعاً في مكانة النجوم الذين تهتف لهم المدرجات، وتنتظر ظهورهم في لحظات الحسم.

ورغم دخوله المتأخر في الدقيقة 83، إلا أن حسين تحمّل ضغط المسؤولية، وانتظر اللحظة المناسبة ليظهر شخصيته الحاسمة، فارتقى في الدقيقة 90+6 محولاً عرضية مثالية إلى رأسية متقنة، انفجرت معها المدرجات فرحاً، وعمّت الاحتفالات أرضية الملعب ودكة البدلاء.

وكان الهدف الرأسي القاتل أشبه بتوثيق «عقد طويل الأمد» مع مدرجات الفريق، ورسالة مبكرة بأن العين يمتلك وجهاً جديداً يمكنه صناعة الفارق في أصعب اللحظات، تماماً كما اعتادوا من شقيقه الأكبر سفيان الذي خطف قلوب العيناوية منذ قدومه.

اللافت أن هذه هي المرة الثانية، منذ بداية الموسم، التي يخطف فيها العين الفوز في الدقائق الأخيرة، إذ سبق أن سجل عبدالكريم تراوري هدف الانتصار أمام البطائح في الدقيقة 81، قبل أن يأتي دور رحيمي ليكتب الفصل الدرامي الثاني أمام دبا في الدقيقة 90+6.

وقد عبّر اللاعب عن سعادته بانتصار فريقه وتسجيله لهدف الفوز، وقال في تصريحات صحافية: «نحن سعداء بما حققناه في المباراة، وبالتأكيد أهم شيء هو الانتصار».

وعند سؤاله إن كان يتوقع التسجيل، اكتفى حسين رحيمي بكلمة واحدة حاسمة: «ضروري».