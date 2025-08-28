14 نادياً في بطولة السلة العربية بدبي

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة مشاركة 14 نادياً في بطولة الأندية العربية للرجال، المُقامة في نسختها الـ37 على صالة نادي النصر بدبي، خلال الفترة بين 24 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبلين.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد العربي تسلمها رسمياً طلبات كلّ من حامل اللقب العربي القطري، ومواطنه فريق نادي الريان، إضافة إلى ثلاثة أندية كويتية، هي كاظمة والقادسية والكويت، وناديين من سورية هما الوحدة والوثبة، وفريقين من اليمن هما شعب حضرموت والميناء، والبشائر والسيب من سلطنة عُمان، والأنطوني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، إلى جانب النصر الإماراتي المستضيف، وانتظار الساعات المقبلة لتأكيد بقية الفرق مشاركتها رسمياً خصوصاً الحكمة اللبناني.

وأكّد رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، في تصريحات صحافية، أن «النسخة الـ37 تضم نخبة الأندية العربية، وأن النصر صاحب الضيافة قادر على تنظيم نسخة استثنائية»، مشيراً إلى احتمالية زيادة عدد الأندية المشاركة في ظل توقيت إقامة البطولة المثالي الذي يُمثّل خير إعداد سواء للمواسم المحلية أو الاستحقاقات القارية والدولية.

يُذكر أن النسخة الماضية التي أُقيمت بمصر، في أكتوبر الماضي، شهدت للمرة الأولى مشاركة قياسية للأندية الإماراتية، هي الشارقة والبطائح والوحدة.

وتحتل الأندية المصرية، صدارة الأكثر تتويجاً بلقب بطولات الأندية العربية، بإجمالي 11 لقباً، منها سبعة بتوقيع الاتحاد السكندري، وثلاثة للجزيرة، ولقب وحيد للأهلي، فيما تحتل الأندية اللبنانية الوصافة بإجمالي تسعة ألقاب، خمسة منها لفريق الرياضي، بجانب لقبين للحكمة، ولقب وحيد لكل من الهومنتمن، وبيروت.