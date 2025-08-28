«الأولمبي» يؤدي تدريبه الأول في أبوظبي

أدى المنتخب الأولمبي، أمس، تدريبه الأول على ملعب فندق ريتز كارلتون في العاصمة أبوظبي، استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، ويلعب المنتخب في المجموعة التاسعة التي جانب إيران وهونغ كونغ وغوام، على استاد آل نهيان، من الثالث إلى التاسع من الشهر المقبل. وتضم قائمة الأولمبي 24 لاعباً اختارهم المدرب مارسيلو برولي، وهم: خالد توحيد، وحمد المقبالي، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار، ومبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وريتشارد أكونو، وهزاع شهاب، وسولمون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل، وجونيور نداي، وغيث عبدالله، ومايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، وعيسى خلفان.