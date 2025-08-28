سابقة عيناوية في كأس المحترفين.. حكم أجنبي في الدور التمهيدي         

علمت «الإمارات اليوم» أن طاقم تحكيم أجنبياً سيدير مواجهة فريق العين أمام اتحاد كلباء، المقررة عند الساعة ٠٨:٣٠ من مساء السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب الدور الأول (التمهيدي) للمسابقة، بعدما أودع النادي التكاليف المالية الخاصة بالحكام، وتلقى بالفعل رسالة رسمية من اتحاد الكرة بالموافقة.

وتُسجّل هذه الخطوة كسابقة تاريخية، إذ لم يسبق لـ«الزعيم» أن لجأ إلى خيار الحكام الأجانب في مباريات الدور الأول من هذه المسابقة منذ انطلاقتها، بل اعتاد، كمعظم الفرق المتنافسة، على وجود أطقم محلية في هذه المرحلة المبكرة من المنافسات، بينما يلجأ بعض الأندية في العادة إلى هذا الخيار في المباراة النهائية.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من التوترات التي شهدتها العلاقة بين نادي العين واتحاد كرة القدم، بسبب الاعتراض على التحكيم في دوري المحترفين، والتي تخللتها بيانات متبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة اندلعت عقب مباراة العين والبطائح ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، حين أصدر النادي بياناً انتقد فيه التحكيم، فردّ الاتحاد ببيان قوي، رفض فيه أي تشكيك في نزاهة حكامه، محذراً من الانتقاص من كفاءتهم، ومعلناً أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه العين. وقد دفع هذا التصعيد النادي إلى إصدار بيان آخر، أكد فيه استنكاره لخطاب الاتحاد، معلناً إحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وتعد الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في هذه المرحلة المبكرة من عمر المسابقة مؤشراً إلى نهج جديد يتبعه النادي في هذه البطولة تحديداً، بعد أن اعتاد سابقاً الاعتماد على الأطقم الأجنبية في مبارياته بدوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة.

وعلى صعيد آخر، وافق نادي العين على انتقال اللاعب الأرجنتيني ماتيو سنابريا إلى نادي باهيا البرازيلي، ليطوي النادي بذلك صفحة آخر اللاعبين الذين كانوا قد انضموا إلى «الزعيم» بتوصية من المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي أُقيل من منصبه لاحقاً بسبب تراجع النتائج.

وقد ضمت القائمة المغادرين، إلى جانب سنابريا، كلاً من مواطنيه فيليبي سالوموني وجينو إنفانتينو، والباراغواياني ماتياس سيغوفيا، والبرتغالي فابيو كاردوسو.

يذكر أن العين استعان بطاقم تحكيم أجنبي، للمرة الأولى، هذا الموسم في مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثانية من دور المحترفين أمام فريق دبا، والتي أدارها الحكم التركي هليل آموت.