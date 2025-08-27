لجنة الانضباط تعاقب نادي إيليت فالكون لانسحابه من دوري الدرجة الثانية

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الأخير ،تغريم نادي إيليت فالكون 125 ألف درهم وذلك لانسحابه من مسابقة دوري أندية الدرجة الثانية وكأس الاتحاد وذلك بعد غلق باب المشاركة وقبل بدء المسابقة.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف لاعب نادي الجزيرةأحمد العطاس، مباراتين وتغريمه 5000 درهم للتلفظ على حكم المباراة وذلك في دوري تحت 14 سنة" أ" كما وجهت اللجنة إنذارا إلى مدرب نادي الفجيرة محمد عبد الله المسماري وتغريمه 5000 درهم للتلفظ على أحد افراد الطاقم التحكيمي للمباراة وذلك خلال دوري تحت 19 سنة، كما قررت لجنة الانضباط أيضا إيقاف لاعب نادي المدام ، يوسف ماجد إبراهيم محمد الزرعوني، مباراتين وتغريمه 5000 درهم للتلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 14 سنة" ب" .