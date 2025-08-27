كوزمين يطالب لاعبي المنتخب بالاستفادة القصوى من معسكر دبي

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الداخلي في دبي، استعداداً للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي ستقام منافساته في الدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يُواجه الأبيض نظيره العُماني يوم 11 أكتوبر، والقطري يوم 14 من الشهر ذاته، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «أدى الأبيض أول تدريباته (يوم الإثنين) في ملعب نادي ضباط شرطة دبي، بقيادة المدرب أولاريو كوزمين، الذي تحدث مع اللاعبين حول أهمية هذا التجمع الذي يأتي ضمن أيام (فيفا)، مؤكداً مواصلة العمل والجهد والعطاء، والاستفادة القصوى من المعسكر الذي يستمر حتى التاسع من سبتمبر».

وقال عضو الجهاز الإداري للمنتخب، مطر الصهباني، إن التجمع الحالي يأتي إكمالاً لبرنامج الإعداد، الذي بدأ الشهر الماضي، في معسكر النمسا، الذي استطاع خلاله الجهاز الفني وضع بصمته وتنفيذ أفكاره وخططه خلال الحصص التدريبية والتجارب الودية.

وأضاف: «القائمة الحالية تشهد وجود أغلب العناصر التي شاركت في معسكر النمسا، وهو أمر إيجابي من ناحية الاستقرار الفني، فيما تشكل العناصر التي انضمت حديثاً وعادت إلى صفوف المنتخب إضافة جيدة».

وأوضح الصهباني: «صفوف المنتخب مكتملة، باستثناء اللاعب محمد عوض الله، الذي سيلتحق بالمعسكر بعد أيام قليلة، فيما سيتم السماح للحارس حمد المقبالي بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي خلال مشاركته الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة أبوظبي».