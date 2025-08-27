اتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أندية الإمارات في بطولات آسيا لموسم 2026-2027

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم الآلية الخاصة بمشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي لموسم 2026-2027، حيث سيحصل بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا النخبة للنسخة القادمة، فيما سيحصل بطل كأس رئيس الدولة للموسم الحالي أيضاً على مقعد مباشر في البطولة ذاتها، في حين سيلعب وصيف الدوري الحالي في الملحق الخاص ببطولة النخبة، بينما سينال ثالث دوري أدنوك للموسم الحالي مقعداً مباشراً في «دوري أبطال آسيا 2».

ووفقاً للآلية، فإنه في حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2025-2026 هو بطل كأس رئيس الدولة، يتم منح معقد النخبة الآسيوي المباشر لوصيف بطل الدوري، ويتم منح مقعد الملحق لثالث الدوري، بينما يحصل على المقعد المباشر لبطولة دوري أبطال آسيا (2) صاحب المركز الرابع من الدوري.

يذكر أن الإمارات حصلت على أربعة مقاعد في بطولات الاتحاد الآسيوي للموسم الحالي، منها مقعدان مباشران في دوري أبطال آسيا النخبة، تأهل لهما شباب الأهلي والشارقة، ومقعد لملحق النخبة تأهل له الوحدة، بجانب مقعد مباشر في «دوري أبطال آسيا 2» تأهل له الوصل.