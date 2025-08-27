6 أندية «سلة» تحافظ على مدربيها للموسم الجديد

اختارت ست مجالس إدارات للألعاب الجماعية في أندية الدولة، الاستقرار الفني لأجهزتها التدريبية في لعبة كرة السلة للموسم الجديد، ممثلة في الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، والوحدة، والظفرة، والوصل، فيما اتجه الجزيرة للتعاقد مع المدرسة الصربية، واستعاد البطائح خدمات مدربه المصري السابق، إمام عبدالبديع الشهير بـ«ميشو»، بعد غياب ثلاثة مواسم.

وحافظت إدارة الشارقة على خدمات المدرب الوطني، عبدالحميد إبراهيم، بتجديدها الثقة بـ(أبوحمود) عميد المدربين في الموسم الجديد الذي يستهل يوم 12 الشهر المقبل، بمسابقة «كأس الإمارات» في بطولة يسعى خلالها «الملك» لخطف أول ألقاب الموسم، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقبَي «كأس الاتحاد»، وبطولة الدوري.

كما جدد شباب الأهلي ثقته بالمدرب الصربي، ميودراغ بيريسيتش، الذي تسلم مهامه في يناير الماضي، بدلاً من المدرب التونسي وليد زريدة، وذلك بعد نجاح بيريسيتش في قيادة «الفرسان»، في مايو الماضي، لحصد لقب بطل المنطقة الخليجية في دوري «سوبر غرب-آسيا»، بجانب تتويج الفريق نهاية مايو الماضي بـ«كأس الإمارات».

بدورها جددت إدارة النصر ثقتها بالمدرب المصري، حسام الوكيل، استكمالاً لاستراتيجيتها في بناء فريق «متجدد» من المواهب، وأثمر رفد المنتخب الأول في استحقاقاته الماضية بخمسة من عناصره الشابة، بجانب تحقيق الفريق منتصف شهر مايو لقب «كأس نائب رئيس الدولة».

وحافظت إدارة نادي الظفرة على خدمات المدرب السوري، علي الشطي، للموسم الثامن على التوالي، بعد نجاحه في قيادة الفريق لحصد لقب بطل «المستوى الثاني» في دوري كرة السلة للموسم الماضي، كما توجهت إدارة نادي الوحدة للإبقاء على خدمات المدرب السوري نضال بكري للموسم السادس توالياً.

وواصلت إدارة نادي الوصل اعتمادها على خدمات المدرب الوطني، أحمد طلعت، الذي حل، في يناير الماضي، بدلاً من الصربي، ميودراغ بيريسيتش، بعد انتقاله لشباب الأهلي.

استعادة خدمات

اتجهت إدارة نادي البطائح، في منتصف الشهر الماضي، لاستعادة خدمات المدرب السابق، إمام عبدالبديع الشهير بـ«ميشو»، الذي قاد سلة «الراقي» منذ تأسيس الفريق عام 2018، ليحل خلفاً للمدرب الوطني، بدر إبراهيم، الذي قاد الفريق على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

الوافد الجديد

يسجل الموسم الجديد الظهور الأول للمدرب الصربي، فانيا غوشا، في الدوري الإماراتي، بعدما اتجهت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الجزيرة، الشهر الماضي، بتعاقدها رسمياً مع غوشا لقيادة الفريق الأول في النادي، في ظل الخبرات الطويلة التي يمتلكها الصربي، خصوصاً على صعيد المنتخبات الوطنية للمراحل السنية في بلاده.

ويحلّ غوشا في القيادة الفنية لسلة الجزيرة، خلفاً للسوري محمد قدسي، الذي فضل بناءً على رغبته في الموسم الجديد العودة لتولي مهامه مشرفاً لقطاع المراحل السنية لسلة الجزيرة، بجانب توليه تدريب فريقَي الشباب والناشئين.