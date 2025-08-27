5 سلبيات في الجولة الثانية للدوري أبرزها «عقدة» الوحدة وشباب الأهلي

شهدت الجولة الثانية في الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، التي أسدل الستار عليها، الأحد الماضي، خمس نقاط فنية سلبية، أبرزها استمرار «عقدة» مباريات الوحدة وشباب الأهلي على استاد آل نهيان، إذ لم يتذوق «العنابي» طعم الفوز على «فرسان دبي» منذ 16 عاماً، فيما لم يخرج شباب الأهلي من ملعب الوحدة منتصراً للمرة الثامنة على التوالي.

كما شهدت الجولة ظهور رقم سلبي غير مسبوق بتاريخ مشاركات بني ياس في دوري المحترفين، بتعرّضه، للمرة الأولى، للخسارة في جولتين متتاليتين في انطلاقة الدوري، كما أفرزت نتائج الجولة حالة غير مطمئنة في دفاعات العين، على الرغم من مشاركته صدارة الترتيب مع النصر، بتلقي شباكه على مدار الجولتين الأولى والثانية ثلاثة أهداف، وسط أداء فني متذبذب.

«الإمارات اليوم» ترصد السلبيات الفنية الخمس التي سجلتها الجولة الثانية في انطلاقة «دورينا»، على النحو التالي:

1 العقدة مستمرة

فرض التعادل السلبي في قمة شباب الأهلي والوحدة استمرار «العقدة» لكلا الطرفين، إذ لم يتمكن «العنابي» من الفوز على أرضه منذ 16 عاماً، ويعود الانتصار الأخير للوحدة على ملعبه إلى 28 سبتمبر 2009، كما واصل «الفرسان» عقدة تعادلاته التي رافقته على أرض الوحدة للمباراة الثامنة على التوالي.

2 دفاعات العين

رغم الصدارة بالعلامة الكاملة للعين، إلا أن دفاع الفريق غير مستقر مقارنة بأدائه الهجومي، مكرراً بذلك المشهد الذي رافقه في ثلاث مناسبات سابقة على صعيد الجولتين الأولى والثانية، سواء في موسم 2010-2011 بتلقيه ثلاثة أهداف، أو في موسمي 2012-2013 و2024-2025 اللذين شهدا تلقي شباك العين أربعة أهداف في كل منها.

3 رقم غير مسبوق لبني ياس

شهدت انطلاقة بني ياس الموسم الحالي خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الوصل بثنائية نظيفة، قبل تعرّضه مجدداً للخسارة أمام كلباء بهدف نظيف في الجولة الثانية، ليسجل «السماوي» رقماً سلبياً غير مسبوق بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بتلقيه للمرة الأولى خسارتين في جولتين متتاليتين في انطلاقته بالدوري.

4 الوصل لم يخسر منذ 2015

أدت خسارة الوصل أمام الظفرة 1-3 إلى ظهور رقم سلبي، خصوصاً أنها الخسارة الأولى لـ«الإمبراطور» في الجولة الثانية منذ موسم 2015-2016، حين تعثر أمام العين بثنائية نظيفة، كما لم يتذوق الوصل طعم التعادل في الجولة الثانية، منذ تعادله في ثانية جولات موسم 2021-2022 أمام خورفكان (1-1).

5 جولة ثانية ضعيفة تهديفياً

اقتصرت مباريات الجولة الثانية على إجمالي 15 هدفاً، وضعتها كثانية أضعف الجولات الثانية في تاريخ دوري المحترفين، بعد نسخة 2021-2022 التي اقتصرت على 13 هدفاً، فيما جاءت أقوى الجولات الثانية بتاريخ الدوري في موسم 2009-2010، حيث سجلت مبارياتها إجمالي 33 هدفاً.