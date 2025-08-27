آلية جديدة لكشف التسلل تنقذ قمة الوحدة وشباب الأهلي من جدل تحكيمي

علمت «الإمارات اليوم» أن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي أُقيمت في عطلة الأسبوع المنصرم، شهدت قيام لجنة الحكام في اتحاد الكرة بتطبيق آلية جديدة وحديثة لكشف حالات التسلل في المباريات بشكل أكثر سرعة ودقة، وذلك للحد من الحالات الجدلية التي تحدث في المباريات، لاسيما على صعيد الحالات الصعبة الخاصة بالتسلل، وذلك بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة العين والبطائح ضمن الجولة الأولى التي شهدت إلغاء ثلاثة أهداف للعين، بينها اثنان بداعي التسلل، سجلهما التوغولي لابا كودجو في الدقيقتين (5) و(60)، وإلغاء هدف ثالث للعين (61)، سجله المحترف المغربي نسيم الشاذلي، بسبب لمسة يد لزميله إيرك في منطقة جزاء فريقه.

وشهدت مباراة الوحدة وشباب الأهلي وكذلك مباراة دبا والعين ضمن الجولة الثانية استخدام تقنية «ثري دي»، وذلك لمساعدة الحكم في الكشف عن حالات التسلل، واتخاذ القرار السليم بشكل أسرع وأكثر دقة، ما أسهم في الحد من الاعتراضات على قرارات التحكيم خلال الجولة الثانية، إذ سارت الأمور التحكيمية في هذه الجولة بشكل أكثر سلاسة مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت احتجاجات واعتراضات عدة على القرارات التحكيمية، لاسيما الخاصة بحالات التسلل الدقيقة والصعبة.

وكان حكم مباراة الوحدة وشباب الأهلي ألغى هدفاً للوحدة سجله مدافع الوحدة لوكاس بيمنتا (23)، وذلك بداعي التسلل، إذ تم خلال هذه الحالة استخدام كاميرا «ثري دي» الخاصة بحالات كشف التسلل بدقة عالية.

وحسم قرار الحكم بإلغاء الهدف الوحداوي جدلاً تحكيمياً كاد أن يحدث في مباراة الوحدة وشباب الأهلي، نظراً إلى أن الحالة التحكيمية كانت دقيقة جداً، وتتطلب تدخل كاميرا حديثة لحسم الجدل، ومساعدة حكم المباراة في اتخاذ القرار السليم الذي يُرضي الطرفين.

كما شهدت مباراة الوحدة وشباب الأهلي التي انتهت بالتعادل من دون أهداف حالتين تحكيميتين، تمثّلتا في طرد لاعب شباب الأهلي رينان (83) ومدافع الوحدة لوكاس بيمنتا (96).

وفي مباراة دبا والعين التي انتهت بفوز العين 3-2، عاد الحكم التركي هليل آموت إلى تقنية الحكم الفيديو «الفار»، للتأكد من عدم تجاوز الكرة لخط مرمى فريق العين، وذلك بعد الكرة التي سددها لاعب دبا مهند علي برأسه في مرمى العين (45)، وأيضاً ألغى الحكم هدفاً للعين سجله اللاعب لابا كودجو (16).

وفي المقابل، شهدت مباراة دبا والعين طرد لاعب دبا مايد الطنيجي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وشهدت الجولة الثانية ظهور الحكم الأجنبي هذا الموسم في ثلاث مباريات، هي: مباراة الشارقة والجزيرة التي قادها الحكم البرازيلي رامون أباتي، ومباراة الوحدة وشباب الأهلي التي قادها الحكم الدولي النرويجي إسبين أسكاس، ومباراة دبا والعين التي أدارها الحكم التركي هليل آموت، علماً أن الجولة الأولى للدوري كانت قد خلت من الاستعانة بأي صافرة أجنبية، بعدما قاد المباريات قضاة ملاعب محليون.

ويُلاحظ أن الجولة الثانية للدوري لم تشهد أي حالات احتجاج كبيرة من قبل الأندية على التحكيم بعد الجولة الأولى التي شهدت اعتراضات عدة من قبل الأندية، كان أبرزها البيان الذي أصدره نادي العين وانتقد فيه القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة فريقه أمام البطائح ضمن الجولة الأولى، فيما رد اتحاد الكرة من خلال بيان صحافي رفض فيه التشكيك في نزاهة وكفاءة منتسبي قطاع التحكيم الإماراتي في اتحاد الكرة.

