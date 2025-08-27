الملاكمة في اليابان مهددة بـ «الضربة القاضية»

حذّر أمين عام لجنة الملاكمة المحترفة في اليابان, تسويوشي ياسوكوتشي, من إمكانية نهاية هذه الرياضة والقضاء عليها في البلاد, إذا لم تطرأ تعديلات جذرية على السلامة, بعد وفاة ملاكمين في نزالين مختلفين، بسبب إصابات في الدماغ تعرّضا لها في نزالين مختلفين خلال الحدث ذاته في العاصمة طوكيو.

وشارك شيغيتوشي كوتاري في نزال لوزن الريشة السوبر، وهيروماسا أوراكاوا في نزال للوزن الخفيف، وكلاهما بعمر 28 عاماً، في الحدث نفسه، يوم الثاني من أغسطس الجاري، وفي مقابلة مع «فرانس برس»، قال ياسوكوتشي: «إذا لم يتمكن العاملون في هذه الرياضة من تحسين الأمور، فسنضطر إلى التوقف».