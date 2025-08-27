كايكي: الانضمام إلى بني ياس الخيار الأمثل لمسيرتي حالياً

ينظر لاعب بني ياس، البرازيلي كايكي لويز بيريرا، إلى تجربته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين بتفاؤل كبير، رغم البداية المتعثرة لـ«السماوي» الذي خسر مباراتيه في الموسم الجديد.

وقال كايكي في تصريحات لصحيفة «لانس» البرازيلية: «أعتقد أن الانضمام إلى بني ياس هو الخيار الأمثل لمسيرتي حالياً، صحيح أن هناك فترة للتأقلم مع الفريق والدوري، لكن كل شيء يسير وفق الخطة، لدينا كل ما نحتاج إليه لتقديم موسم رائع».

وأضاف: «كانت تجربتي في صربيا مهمة للغاية، من حيث اكتساب دقائق اللعب، فقد شاركت في معظم المباريات، والآن آمل أن أواصل هذا التطور مع بني ياس».

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً شارك بديلاً أمام الوصل في الجولة الأولى وخسرها فريقه بهدفين دون رد، قبل أن يبدأ أساسياً في المباراة الثانية التي انتهت بخسارة «السماوي» على أرضه أمام اتحاد كلباء بهدف نظيف، ليظل الفريق من دون أي نقطة بعد جولتين.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن كايكي يأمل في أن تكون مواجهة شباب الأهلي المقبلة، في 11 سبتمبر، محطة التعويض الأولى له مع الفريق.

ويمتلك كايكي سجلاً لافتاً قبل قدومه إلى الإمارات، إذ خاض الموسم الماضي 25 مباراة بقميص سبارتاك الصربي، بدأ منها 21 مباراة أساسياً، فيما سبق له الدفاع عن ألوان بوتافوغو البرازيلي لخمس سنوات.

وأثارت صفقة انتقال اللاعب إلى بني ياس الاهتمام بعد أن تعاقد النادي معه من سبارتاك الصربي بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل نحو 600 ألف يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، ليصبح آخر الصفقات الأجنبية لـ«السماوي» هذا الصيف، وقدّم بني ياس لاعبه الجديد وقتها بطريقة مبتكرة عبر فيديو ترويجي من متحف اللوفر أبوظبي، ظهر فيه كايكي وهو يقود قارب «كاياك» في مياه الخليج، قبل أن يلتقط رسالة ترحيب من النادي، في مشهد رمزي يجمع بين ثقافة أبوظبي وطموحات اللاعب القادم من البرازيل مروراً بأوروبا.