آلية جديدة لكشف التسلل تنقذ قمة الوحدة وشباب الأهلي من جدل تحكيمي

علمت «الإمارات اليوم» أن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي اقيمت في عطة الأسبوع المنصرم، شهدت قيام لجنة الحكام في اتحاد الكرة بتطبيق آلية جديدة وحديثة لكشف حالات التسلل في المباريات بشكل أكثر سرعة ودقة وذلك للحد من الحالات الجدلية التي تحدث في المباريات لاسيما على صعيد الحالات الصعبة الخاصة بالتسلل، وذلك بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة العين والبطائح ضمن الجولة ضمن الجولة الأولى التي شهدت إلغاء ثلاثة أهداف للعين، اثنان منها بداعي التسلل، سجلهما التوغولي لابا كودجو في الدقيقتين 5 و60، وإلغاء هدف ثالث للعين (61)، سجله المحترف المغربي نسيم الشاذلي، بسبب لمسة يد لزميله إيرك في منطقة جزاء فريقه.

وشهدت مباراة الوحدة وشباب وكذلك مباراة دبا والعين ضمن الجولة الثانية استخدام تقنية الـ 3 دي وذلك لمساعدة الحكم في الكشف عن حالات التسلل واتخاذ القرار السليم بشكل أسرع وأكثر دقة ما اسهم ذلك من الحد من الاعتراضات على قرارات التحكيم خلال الجولة الثانية، إذ سارت الأمور التحكيمية في هذه الجولة بشكل أكثر سلاسة مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت احتجاجات واعتراضات عدة على القرارات التحكيمية لاسيما الخاصة بحالات التسلل الدقيقة والصعبة.

وكان حكم مباراة الوحدة وشباب الأهلي قد ألغى هدفا للوحدة سجله مدفع الوحدة لوكاس بيمنتا «23»، وذلك بداعي التسلل، إذ تم خلال هذه الحالة باستخدام كاميرا «ثري دي» الخاصة بحالات بكشف التسلل بدقة عالية.

وحسم قرار الحكم بإلغاء الهدف الوحداوي جدلا تحكيميا كاد أن يحدث في مباراة الوحدة وشباب الأهلي نظرا لكون أن الحالة التحكيمية كانت دقيقة جدا وتتطلب تدخل كاميرا حديثة لحسم الجدل ومساعدة حكم المباراة في اتخاذ القرار السليم الذي يرضي الطرفين.

كما شهدت مباراة الوحدة وشباب الأهلي التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، كذلك حالتين تحكيميتين، تمثلت في طرد لاعب شباب الأهلي رينان «83» ومدافع الوحدة لوكاس بيمنتا «96».

وفي مباراة دبا والعين التي انتهت بفوز العين 3-2 فقد شهدت أيضا قيام الحكم التركي خليل أمون بالعودة إلى تقنية الحكم الفيديو «الفار» للتأكد من عدم تجاوز الكرة لخط مرمى فريق العين، وذلك بعد الكرة التي سددها لاعب دبا مهند علي برأسه في مرمى العين «45»، وأيضا فقد ألغى الحكم هدفا للعين سجله اللاعب لابا كودوجو «16».

وفي المقابل فقد شهدت مباراة دبا والعين طرد لاعب دبا مايد الطنيجي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.