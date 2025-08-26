خاص لـ«الإمارات اليوم»: يحيى الغساني لاعب منتخب الإمارات وشباب الأهلي يتلقى عرضاً للعب في الدوري الفرنسي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي يحيى الغساني (27 عاماً) قد تلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري الفرنسي لكرة القدم للإحتراف في أوروبا لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وكشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن العرض قدمه أحد الأندية التي تحتل المراكز الوسطى في الدوري الفرنسي، لكنها تعتبر من الأندية المنافسة لفرق المقدمة مثل باريس سان جرمان وليون وليل ونيس وموناكو.

ويسعى النادي الفرنسي إلى إنهاء صفقة ضم الغساني قبل 31 أغسطس الجاري، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي، خاصة أن الغساني لديه الرغبة في خوض التجربة الأوروبية لتعزيز حظوظه في تطوير نفسه بما ينعكس بشكل ايجابي على مشاركته مع المنتخب الوطني خصوصاً في حال نجح «الأبيض» بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكما أن صانع الألعاب والجناح الماهر الغساني لم يعد ضمن التشكيلة الأساسية لمدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، حيث لعب هذا الموسم لمدة 28 دقيقة فقط، من خلال الجولتين الماضيتين من دوري المحترفين، بعدما شارك بديلاً في الدقيقة 69 أمام الظفرة في المباراة التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين مقابل لاشيء.

يذكر أن مدرب المنتخب الإماراتي، الروماني أولاريو كوزمين كان قد استدعى الغساني لتشكيلة المنتخب الحالية التي أعلن عنها قبل يومين، استعداداً لخوض تصفيات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.