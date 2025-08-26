تغييرات محدودة في المنتخب.. ضم محمد عوض الله للمرة الأولى

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم القائمة الجديدة للمنتخب، التي ضمت 28 لاعباً، في حين دشّن المنتخب، أمس، معسكراً داخلياً في دبي، يستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، في إطار استعدادات الأبيض الإماراتي لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبَي عمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال المعسكر الحالي مباراتين وديتين أمام منتخبَي سورية والبحرين، في الرابع والثامن من الشهر المقبل، على استاد زعبيل في نادي الوصل.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات محدودة، تصدرها ضم مهاجم العين محمد عوض الله (23 عاماً) المعار للعب في الدوري البولندي، وذلك للمرة الأولى في صفوف المنتخب، بعدما تألق في الفترة الماضية، حيث تمت إعارته للعب مع نادي ليخيا غدانسك البولندي، ويمثل اختياره إضافة جديدة لهجوم المنتخب، إلى جانب كايو لوكاس وكايو كانيدو وبرونو أوليفيرا والفارو دي أوليفيرا.

وضمت القائمة الجديدة، في حراسة المرمى خالد عيسى وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، فضلاً عن اللاعبين: ساشا إيفكوفيتش، وكوامي كويدو، ولوكاس بيمنتا، وماركوس مليوني، وخليفة الحمادي، وروبن فيليب، وعلاء الدين زهير، وإريك دي مينيزيس، وعلي صالح، ولوان بيريرا، وحارب عبدالله، وزايد سلطان، وماكنزي هانت، ومحمد عوض الله، ومحمد عبدالباسط، ونيكولاس خيمينيز، وغاستون سواريز، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، وفابيو دي ليما، وكايو لوكاس، وبرونو وأوليفيرا، والفارو أولفيرا وكايو كانيدو.

وأبقى مدرب المنتخب الروماني، أولاريو كوزمين، على 24 لاعباً من أصل 29 لاعباً كانوا قد وجدوا في القائمة الأخيرة التي خاضت معسكراً خارجياً في النمسا، أدى خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام فريقَي ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، وفي المقابل فقد أجرى مدرب المنتخب تغييرات محدودة في القائمة من خلال استبعاد كل من يحيى نادر (العين)، وريتشارد أوكونور (الجزيرة)، وليثيري سيلفا (عجمان)، ولاعب الشارقة ماجد حسن، الذي تعرض للإصابة في الفترة الماضية، بجانب استبعاد حارس النصر عدلي محمد.

وشهدت القائمة الجديدة أيضاً عودة كل من لاعبي النصر محمد عبدالباسط وزايد سلطان، وحارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني، إلى صفوف المنتحب مجدداً، بعد المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه كل منهم في الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، تحت قيادة المدرب كوزمين، إلى الاستفادة القصوى من فترة المعسكر الداخلي في دبي.

وجاء اختيار القائمة الجديدة بعدما تابع كوزمين وطاقمه الفني المساعد مستويات اللاعبين في الفترة الأخيرة، لاسيما على صعيد مشاركتهم في الجولتين الأولى والثانية في دوري أدنوك للمحترفين، إذ حرص مدرب المنتخب على اختيار العناصر الأكثر جاهزية من الجوانب الفنية والبدنية والذهنية.

وبدا من خلال القائمة الجديدة أن كوزمين يسعى في الفترة المقبلة إلى الاستقرار على عناصر بعينها، بدلاً من التغييرات المستمرة التي ظلت تشهدها قائمة المنتخب بين كل فترة وأخرى، فقد جرب كوزمين خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من العناصر، سواء من الوجوه القديمة أو العناصر الشابة التي تم ضمها أخيراً، ولوحظ أنه رغم تعرض لاعب الشارقة، كايو لوكاس، للإصابة أخيراً وغيابه عن صفوف فريقه في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة ضمن الجولة الثانية للدوري، فإن كوزمين حرص كذلك على وجوده ضمن قائمة المنتخب.