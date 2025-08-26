أرديلا: النصر في الموسم الحالي منضبط ويلعب بطاقة عالية

أكد لاعب النصر، الكولومبي كيفن أرديلا، أن ما يميز «العميد» هذا الموسم هو الانضباط، واللعب بضغط وطاقة عالية، والتفكير في كل مباراة على حدة، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، بعد الفوز الثاني في البطولة على حساب عجمان بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من الدوري: «إن النقاط الثلاث تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشواره الناجح، لاسيما أن الفريق بدأ المنافسة بالفوز خارج أرضه على كلباء 1-0، ما منحه الصدارة المشتركة مع العين برصيد ست نقاط».

وأضاف أرديلا: «كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، كنا نعرف صعوبتها في ظل الأجواء الحارة، ونجحنا في استغلال الفرص، والطرد الذي طرأ في الفريق المنافس ساعدنا على فرض إيقاعنا، وفي النهاية، الأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث».

وتابع: «ما يميز الفريق هذا الموسم هو الانضباط واللعب بضغط وطاقة عالية، ولا ننظر إلى المنافسة على اللقب فقط، بل نخوض كل مباراة بمفردها، وهدفنا أن نُظهر قوتنا في الملعب، وهو الأهم، ونعمل على الاستعداد جيداً للاستحقاقات المقبلة، ومنها بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وعن عودته إلى النصر بعد موسم قضاه مع الوحدة على سبيل الإعارة، قال اللاعب الكولومبي: «سعيد بالعودة، الموسم الماضي كان مميزاً مع الوحدة، حيث خضنا موسماً كبيراً، ووصلنا إلى دوري أبطال آسيا النخبة، وكنت جزءاً من مجموعة رائعة، ولدي أصدقاء هناك، الآن تركيزي بالكامل مع النصر، وأسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن لمساعدة الفريق، وتحقيق طموحات جماهيره».

وكان أرديلا قد انضم إلى النصر موسم 2023-2024، وخاض مع الفريق 22 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، قبل أن تتم إعارته الموسم الماضي إلى الوحدة، حيث شارك في 19 مباراة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، وكان من العناصر الأساسية في تشكيلة «العنابي».

غوستافو: قضيت في الإمارات 5 مواسم.. وأشعر بالفخر لحصولي على الإقامة

غوستافو يحاول قطع الكرة من مهاجم عجمان وليد أزارو. تصوير: سالم خميس

أعرب لاعب النصر، البرازيلي غوستافو أليكس، عن سعادته بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه فريقه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد التغلب على عجمان بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية، ليحصد «العميد» العلامة الكاملة بست نقاط، ويحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

وقال غوستافو لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة على ملعبنا، كنا ندرك أهمية البداية القوية في الدوري، خصوصاً أن المنافسة صعبة للغاية هذا الموسم، في ظل قوة معظم الفرق، والفوز الثاني على التوالي من دون استقبال أهداف يمنحنا ثقة أكبر، ودافعاً لمواصلة العمل».

وأضاف: «تركيزنا الآن سيتحول إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبعدها نعود إلى الدوري بخطوات ثابتة، نؤمن بأن العمل المستمر والتدرج في الأداء هو الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا». وعن عودته للتشكيلة الأساسية هذا الموسم، بعد فترة صعبة في الموسم الماضي، بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، شدد اللاعب البرازيلي على أنه طوى صفحة الماضي، وقال: «الموسم الماضي لم يكن سهلاً بالنسبة لي، لكنني لا أحب الحديث عن الماضي، الأهم بالنسبة لي الآن هو التركيز على الحاضر، وتطوير نفسي، وبذل كل ما أملك لخدمة الفريق.. هذه هي طريقتي للتعبير عن الامتنان للنادي وللإمارات التي قضيت فيها خمسة مواسم حتى الآن، وأشعر بالفخر لحصولي على الإقامة هنا».

وختم أليكس تصريحاته قائلاً: «نملك فريقاً جيداً، وإدارة وجهازاً فنياً يقدمون لنا الدعم الكامل، هدفنا أن نمضي خطوة بخطوة، وأن نحافظ على روح الانتصارات، وفي نهاية المطاف كل شيء بيد الله».

