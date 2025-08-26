مليون درهم جوائز كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

تتواصل الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد اللعبة يومَي 30 و31 أغسطس الجاري، بصالة نادي شباب الأهلي في دبي، ويبلغ مجموع جوائزها مليون درهم.

ويشارك في البطولة أبرز الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، من بينها شباب الأهلي، والعين، والوحدة، وبني ياس، والجزيرة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أدما وMOD، ونخبة من اللاعبين المصنفين في مختلف الفئات.

وتتنافس في البطولة أربع فئات رئيسة تشمل: الكبار، والشباب تحت 18 عاماً، والناشئين تحت 16 عاماً، والأشبال تحت 14 عاماً، وتُعد من أبرز المحطات المحلية، بجانب بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس «أم الإمارات»، وبطولة خالد بن محمد بن زايد، لما تمثله من قيمة معنوية كبيرة بالنسبة للاعبين والأندية على حد سواء.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، إن بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، تعد إحدى المحطات البارزة في أجندة الموسم الرياضي المحلي، حيث أسهمت على مدى الأعوام الماضية في رفع مستوى المنافسة بين الأندية، وصقل مستويات اللاعبين، وأتاحت الفرصة لبروز جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن البطولة تمثل نموذجاً لالتزام الاتحاد أفضل الممارسات التنظيمية والفنية، حيث تعتمد نظام الأوزان بعيداً عن مستويات الأحزمة، وهو ما يتيح نزالات عالية المستوى بين لاعبين يتمتعون بإمكانات مختلفة، تسهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بصورة مستدامة.