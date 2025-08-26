السويدي نورين يحصد أول ألقابه منذ 7 سنوات في «السباق إلى دبي»

عاد السويدي أليكس نورين إلى درب الانتصارات الغائبة منذ سبع سنوات في جولة دي بي ورلد للغولف، بفوزه في بطولة بيتفريد بريطانيا ماسترز بضيافة السيرنيك فالدو، التي تبقى عقبها 10 بطولات مع تواصل العد التنازلي على نهاية موسم «السباق إلى دبي»، إذ سيتم تتويج بطل الموسم، في نوفمبر المقبل، بالإمارات.

ونجح نورين في كسر عناد الألقاب في الجولة، ليتوج بأول ألقابه منذ فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 2018، ورفع حصيلته بالمجمل إلى 11 لقباً في مسيرته، في الجولة التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، علماً بأن هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها لقب بطولة بريطانيا ماسترز، بعدما سبق له الفوز في 2016.

وجاء فوز نورين بعدما حقق 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب 835 نقطة، جعلته يتقدم 140 خطوة دفعة واحدة، ويحتل المركز الـ27 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر أمس الإثنين، بإجمالي رصيد يبلغ 967 نقطة.

وعانى نورين جراء إصابة في أربطة الركبة في يناير مطلع العام الجاري، ما جعله يشارك في بطولتين فقط، قبل أن يعود بقوة ويحقق هذا اللقب الذي سيجعله قريباً للغاية من التأهل إلى التصفيات الختامية للموسم.

واستفاد الدنماركي نيكولاي هوغارد من حصوله على البطولة البريطانية برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بكسب 433 نقطة، جعلته يتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 20 برصيد 1099 نقطة.

إلا أن توأمه راسموس هوغارد احتفل رغم حصوله على المركز الـ13 في البطولة، برصيد ثماني ضربات تحت المعدل، بعدما منحته هذه النتيجة الوجود في قائمة الفريق الأوروبي في منافسات كأس رايدر التي ستقام في سبتمبر المقبل بمواجهة الفريق الأميركي في نيويورك.

من جانبه، استفاد الأسترالي كازومي كوبوري الذي تقاسم وصافة الترتيب مع هوغارد برصيد 15 ضربة تحت المعدل، من التقدم بدوره إلى المركز الـ23 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 1025 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة، ويتنافس اللاعبون للوجود في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.