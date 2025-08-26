غوران: اللعب بـ 10 لاعبين وسط أجواء حارة صعب جداً

كشف مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، عن استيائه من الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام النصر بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن الطرد الذي حصل عليه لاعب الفريق، يوري ماتياس، في نهاية الشوط الأول أربك الحسابات، وكان نقطة التحول الرئيسة في المباراة، وجعل الأمور أكثر صعوبة على «البرتقالي» الذي تكبّد خسارته الثانية على التوالي في البطولة.

وكان عجمان قد استهل موسمه بالخسارة أمام الوحدة 0-2 في الجولة الأولى، ثم تعثّر أمام النصر في الجولة الثانية، ليظل من دون أي نقاط.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «اللعب بـ10 لاعبين في ظل حرارة الطقس جعل المهمة معقدة للغاية، والطرد أجبرنا على التراجع والتركيز على الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي، وهو ما أثّر في قدرتنا في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، لكن في النهاية هذه كرة القدم، ولابد أن نركز على تطوير طريقة لعبنا، والتمسك بالروح القتالية حتى آخر لحظة».

وأضاف: «من الإيجابيات التي خرجنا بها أن التنظيم الدفاعي كان جيداً إلى حد ما، لكن الجانب الهجومي لايزال بحاجة إلى عمل أكبر، سنكثّف تدريباتنا في الأيام المقبلة، ونعمل على تحسين الفاعلية أمام المرمى، لأن حصد النقاط في المباريات القادمة هو أمر حيوي بالنسبة لنا».

وفيما إذا كان فريقه سيتأثر بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الأخرى، رد المدرب الصربي، قائلاً: «هذا ليس عذراً بالنسبة لنا، كل فريق لديه إمكاناته وظروفه، وعلينا أن نركز على أنفسنا فقط، لا يهمني كم لاعباً أجنبياً يملك المنافس، المهم أن نطور أداءنا، وأن نلعب بروح عالية، وتركيز أكبر».

غوران توفيغدزيتش:

• التنظيم الدفاعي كان جيداً، لكن الجانب الهجومي لايزال بحاجة إلى عمل أكبر.