8 فِرَق في انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت

انطلقت، أمس، بملاعب أكاديمية ICC الدولية للكريكيت في دبي، منافسات النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20، التي تستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، وتستهدف تطوير وتحضير نجوم اللعبة على مستوى المنطقة للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة أمم آسيا، وبطولة موانئ دبي.

تضم البطولة ثمانية فِرَق، هي: أبوظبي نايت، ورايدرز، وديزرت فايبرز، ودبي كابيتلز، وغلف جاينتس، وإم آي إميريتس، والشارقة ووريورز.

وتتألف البطولة من 18 مباراة، على أن تُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد هوية البطل.

واعتبر عضو مجلس الإمارات للكريكيت المتحدث الرسمي باسم المجلس، زايد عباس، أن الحدث فرصة مثالية للتطوير، وواحدة من أكثر الفعاليات أهمية في البرنامج المحلي للمجلس.

وأكد أن الحدث فرصة للاحتكاك المثالي للاعبين الشباب والناشئين لعرض مواهبهم، بهدف إيجاد فرص جديدة لهم في منافسات النسخة الرابعة من بطولة موانئ دبي العالمية المقبلة التي تنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل.

وشهد اليوم الأول للمنافسات حماسة كبيرة ورغبة في تحقيق الفوز، مع حضور جماهيري مميز من عشاق اللعبة من أبناء الجالية الآسيوية المقيمة في الدولة.