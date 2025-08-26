«الثقة للمعاقين» يستضيف منتخبات السعودية استعداداً لـ «البارا آسيوية»

يستضيف نادي الثقة للمعاقين بالشارقة معسكر منتخبات السعودية للشباب لذوي الإعاقة، خلال الفترة من الأول حتى 10 ديسمبر المقبل، في إطار استعدادات «الأخضر الشاب» للمشاركة في دورة الألعاب «البارا آسيوية» التي تحتضنها دبي في الشهر ذاته.

وجاء الإعلان عن استضافة نادي الثقة معسكرَ منتخبات السعودية، خلال اجتماع تنسيقي عقد، أول من أمس، بمقر النادي، وحضره رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، خالد عمر المدفع، ورئيس اللجنة الفنية بالنادي، محمد القايد الحمادي، وممثل اللجنة البارالمبية السعودية، سلطان العنيزي.

وقال رئيس نادي الثقة للمعاقين، خالد المدفع، في تصريحات صحافية، إن «استضافة نادي الثقة لمعسكر منتخبات السعودية للشباب، يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ويترجم حرصنا على تعزيز التعاون الرياضي بما يخدم مسيرة رياضات أصحاب الإعاقة في المنطقة».

وأضاف: «نادي الثقة يؤمن بأن تبادل الخبرات وتهيئة بيئة تدريبية متكاملة، هو السبيل لدعم الرياضيين وتمكينهم من تحقيق إنجازات نوعية على الساحة القارية والدولية. ونتمنى لمنتخبات السعودية كل التوفيق والنجاح في مشاركتهم المقبلة في دورة الألعاب (البارا آسيوية) في دبي».