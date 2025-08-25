بمشاركة 600 لاعب.. انطلاق بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج

انطلقت اليوم الإثنين منافسات النسخة الأولى لبطولة الفجيرة العالمية للشطرنج والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وحضر انطلاق المنافسات رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله آل بركت وأعضاء مجلس الادارة و محمد المضيحكي رئيس الاتحاد القطري ونخبة من القيادات الشطرنجية المحلية والدولية.

ويبرز إلى واجهة المشاركين في البطولة كل من البطل الأوكراني إيفان شوك، والبطل الهندي نيهال سارين، والموهبة الإماراتية سالم عبدالرحمن.

من جهته، كشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور آل بركت ان المنافسات ستحظى بنقل مباشر على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والمواقع العالمية المعروفة بالشطرنج حيث ستكون جميع مباريات فئتي السوبر ستار والماستر منقولة مباشرة ويمكن لمحبي الشطرنج متابعتها والاستمتاع بها، إضافة إلى نقل فيديوهات من بعض المنافسات في بطولة الفجيرة العالمية الاولى للشطرنج.

بدوره، أعرب اللاعب الدولي البولندي كاسبر بويرون عن اعجابه بالتنظيم المميز الذي يتزامن مع انطلاق البطولة مبينا ان المبنى الجديد للنادي يتمتع بمواصفات عالمية، ويعد اضافة مهمة للشطرنج في العالم.