الإعلان عن قائمة المنتخب الإماراتي الجديدة.. وضم محترف الدوري البولندي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين اليوم الإثنين القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 28 لاعبا إستعدادا لخوض معسكر داخلي في دبي اعتبارا من اليوم الإثنين حتى التاسع من سبتمبر المقبل في إطار تحضيراته لمباراتيه أمام منتخب عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 ، إذ سيخوض المنتخب خلال المعسكر الحالي مباراتين وديتين أمام منتخب سورية والبحرين في الرابع والتاسع من الشهر المقبل تواليا.

وشهدت القائمة ضم مهاجم العين محمد عوض الله المعار للعب في الدوري البولندي لأول مرة.

وضمت القائمة حراس المرمى خالد عيسى علي خصيف ، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، بجانب ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب ، علاء الدين زهير، إريك دي ميزييسـ، علي صالح لوان بيريرا، حارب عبد الله،زايد سلطان، ماكنزي هانت ، محمدعوض الله، محمد عبد الباسط، نيكولاس خيمينيز، غاستون سواريز ، ـ عبد الله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما ،كايو لوكاس، برونو أوليفيرا الفارو أولفيرا وكايو كانيدو.