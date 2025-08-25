لمسة مونيز ترسم فرحة البطائح أمام خورفكان

حقق البطائح فوزاً ثميناً على ضيفه خورفكان 2-1، أمس، على استاد خالد بن محمد ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحصد أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعدما خسر في الجولة الأولى أمام العين 1-2، وتقدّم خورفكان أولاً في الدقيقة 42 عبر مهاجمه البرازيلي، إيلتون فيلبي، الذي استثمر تمريرة طويلة من سعيد أحمد، لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة داخل الشباك، وردّ البطائح سريعاً في الدقيقة 45 بعدما نفذ عزيز جانيف ركلة ركنية متقنة ارتقى لها أورليش سيدوين فوق الجميع وحولها برأسية قوية في أقصى الزاوية اليسرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني واصل البطائح ضغطه الهجومي حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 62، عندما مرر جانيف كرة عرضية قابلها جيانلوكا مونيز بلمسة مباشرة داخل المرمى، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق، وحاول خورفكان العودة في الدقائق الأخيرة، لكن تماسك دفاع البطائح ويقظة الحارس حافظا على النتيجة حتى صافرة النهاية، وبهذا الفوز حصد البطائح أول ثلاث نقاط، فيما تجمدت نقاط خورفكان عند الرصيد نفسه، بعدما حقق انتصاراً ثميناً على الجزيرة في الجولة الأولى.