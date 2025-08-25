المنتخب يدشن تحضيراته لملحق المونديال بمعسكر داخلي في دبي

يدشّن المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، اليوم، معسكراً داخلياً في دبي يستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، في إطار تحضيراته لمباراتيه المرتقبين، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، أمام منتخبي عمان وقطر، ضمن الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، علماً بأن كوزمين سعى خلال الفترة الأخيرة إلى تكثيف مراحل الإعداد الخاصة بالأبيض، وصولاً باللاعبين إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة الفنية والبدنية والذهنية، لاسيما أن المنتخب ضمّ في صفوفه خلال الفترة الأخيرة عدداً من العناصر الشابة للمرة الأولى.

وشهد المنتخب عملية إحلال وتبديل كبيرة خلال العامين الماضيين، إذ يُعد الحارسان خالد عيسى وعلي خصيف آخر من تبقى من الجيل الذي فاز بآخر بطولة خليجية (كأس الخليج الـ21 التي أقيمت في البحرين في 2013).

وسيخوض المنتخب خلال المعسكر المرتقب في دبي، وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، مباراتين وديتين أمام منتخبَي سورية والبحرين على استاد زعبيل بنادي الوصل، في الرابع والثامن من الشهر المقبل على التوالي.

وتمثل المباراتان محطة فارقة في إعداد المنتخب لملحق المونديال لكون أسلوب لعبهما يشبه منتخبَي عمان وقطر، في حين يُعد معسكر دبي أيضاً فرصة جديدة أمام الجهاز الفني لتجهيز المنتخب بشكل أفضل، والوقوف على مستويات اللاعبين ومدى استيعابهم لطريقة اللعب التي ينتهجها كوزمين.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية على متابعة اللاعبين مع فرقهم، كما تابع كوزمين وطاقمه المساعد كذلك مباريات الجولتين الأولى والثانية في دوري أدنوك للمحترفين، للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم، وذلك قبل اختيار القائمة الجديدة التي ستخوض معسكر دبي، إذ رفعت مشاركة اللاعبين مع فرقهم في جولتي الدوري الأخيرتين قبل توقفه بسبب معسكر المنتخب، من الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وكان المنتخب قد خاض، خلال يوليو الماضي، معسكراً خارجياً في النمسا، أدى خلاله مباراتين وديتين أمام فريقَي ليتشي الإيطالي وفاز عليه 3-1، وأمام برافو السلوفيني وفاز عليه 2-1.

واستفاد الجهاز الفني من فترة معسكر النمسا، لاسيما على صعيد الحصص التدريبية اليومية، بجانب الاجتماعات الفنية التي كان يعقدها كوزمين مع اللاعبين، بهدف تحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية من مثل هذه المعسكرات.

وسيفقد المنتخب خلال معسكره المرتقب عدداً من عناصره المميزة، خصوصاً اللاعب كايو لوكاس الذي تعرض، أخيراً، للإصابة في العضلية الخلفية ويحتاج إلى فترة راحة تمتد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حتى يتمكن من العودة مجدداً إلى الملاعب، وكذلك غياب لاعب الشارقة، ماجد حسن، الذي كان ضمن صفوف المنتخب خلال معسكره الأخير في النمسا، قبل أن يغادره بداعي الإصابة التي تعرض لها سابقاً خلال وجوده مع فريقه الشارقة.