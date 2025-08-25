توريه يعلنها.. «نصر وصدارة»

تقاسم فريق النصر صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مع العين، بعد فوزه الصعب على ضيفه عجمان بهدف دون مقابل، أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وبهذا الانتصار، بات «العميد» مع «الزعيم» الفريقين الوحيدين في الدوري اللذين حققا العلامة الكاملة بعد جولتين، برصيد ست نقاط، في حين تذوق عجمان مرارة الهزيمة الثانية على التوالي.

وشهد اللقاء منعطفاً حاسماً في الدقيقة (45+4)، بعدما تلقّى لاعب عجمان، يوري ماتياس، بطاقة حمراء مباشرة إثر مخالفة أمام منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين، ما صعّب مهمته أمام أصحاب الأرض.

وكاد النصر أن يفتتح التسجيل مباشرة بعد الطرد، حين حرمت العارضة لاعبه لوكا، هدفاً محققاً في الدقيقة (45+5)، عقب تنفيذ متقن لركلة حرة مباشرة، كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) هدفاً سجله دومبيا في الدقيقة 62 بداعي التسلل.

وبينما أهدر لاعبو «العميد» أكثر من فرصة سانحة، نجح البديل عبدالله توريه في فك شفرة دفاع «البرتقالي»، مسجلاً هدف المباراة الوحيد برأسية رائعة في الدقيقة 71، ليضمن لفريقه انتصاراً ثميناً.