سلاح هجومي جديد.. العين يتصدر بالأهداف الهوائية

كشف فريق العين عن سلاح هجومي جديد مع بداية الموسم الحالي، تمثّل في الضربات الرأسية التي مكنته من تحقيق انتصارين متتاليين، ليحتل صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجل لاعبوه خمسة أهداف في أول جولتين، أربعة منها من كرات رأسية، ليؤكد «الزعيم» تفوقه في استثمار الكرات الهوائية والتعامل بفاعلية مع العرضيات.

وكان الدولي التوغولي لابا كودجو افتتح مسلسل الأهداف الرأسية بهدف في البطائح (2-1) في الجولة الأولى، قبل أن يضيف هدفين آخرين بالطريقة ذاتها في الفوز على دبا 3-2، فيما تكفّل الوافد الجديد حسين رحيمي بتسجيل هدف الفوز من رأسية قاتلة (90+6) من اللقاء ذاته.

ويتصدر العين قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف الرأسية في الدوري بأربعة أهداف بعد جولتين فقط، علماً بأن الفريق سجل الموسم الماضي 13 هدفاً بالطريقة نفسها في 26 مباراة كاملة، مقابل ستة أهداف رأسية فقط خلال موسم 2023-2024 بأكمله، ما يعكس التحول الواضح في أسلوبه الهجومي هذا الموسم.

من جهته، أكّد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن فريقه كان محظوظاً خلال الدقائق الأخيرة من لقاء دبا، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف الانتصار 3-2 من كرة ثابتة.

ورغم الفاعلية الهجومية التي منحت «البنفسجي» العلامة الكاملة بعد جولتين، فإن إيفيتش، لم يُخفِ قلقه من الطريقة التي تعامل بها اللاعبون مع مباراة دبا بعد التقدم بهدفين، مؤكداً أن الفريق افتقد الجدية وسمح للمنافس بالعودة.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي: «سجلنا هدفين، وكنا الأفضل حتى اللحظة التي بدأنا فيها التراخي وافتقدنا الجدية».

وأضاف: «بدأ الأمر منذ اللحظة التي فقد فيها لاعبنا نسيم الشاذلي الكرة، ومنح خصمنا فرصة مواجهة مباشرة، لكن الحارس خالد عيسى أنقذ المرمى، ومنذ تلك اللحظة سمحنا لهم بالاعتقاد أنهم قادرون على العودة في النتيجة».

وتابع: «خلال الشوط الثاني، لا يمكنني أن أكون راضياً عن أي شيء، نعم لقد فزنا، لكنني لست سعيداً».