مدرب شباب الأهلي: شخصية الوحدة «قوية».. وسينافس على الدوري

أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه خرج بمكاسب فنية عدة من مواجهة الوحدة، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، أول من أمس، على استاد آل نهيان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الوحدة أظهر شخصية قوية خلال المباراة مستفيداً من الصفقات القوية التي دعّم بها صفوفه، وسيكون منافساً على اللقب.

وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، وأحد الأمور التي أحببتها كثيراً كان القرار التكتيكي الذي طبقناه خلال المباراة، حين تراجعنا خطوة للخلف مع خط الهجوم، وكان تفسير اللاعبين لهذا التغيير رائعاً، ما منحنا القدرة على تحسين قدراتنا في التحولات الدفاعية والهجومية، خصوصاً مع التبديلات التي أجريناها في الشوط الثاني وإشراك مؤنس دبور في الجانب الهجومي والوسط في آخر دقائق المباراة، وكنا نسير بشكل جيد لولا حالة الطرد التي تعرض لها لاعبنا رينان فيكتور، وعموماً النتيجة كانت جيدة للفريقين».

وأضاف مدرب شباب الأهلي: «الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التوازن المطلوب، وأشيد حقيقة بالظهور الأول للاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش فقد كان رائعاً، وسيكون إضافة قوية للفريق خلال الموسم الحالي».

من جهته، أكّد مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن فريقه يسير في الطريق الصحيح هذا الموسم، مشدداً على أن نتيجة التعادل تُعدّ إيجابية نظراً إلى قوة الفريق المنافس.

وقال: «هذه مباراتنا الثانية فقط في الموسم، ولا يمكن الحديث عن مقارنات تاريخية على اعتبار أن الوحدة لم ينتصر على شباب الأهلي في استاد آل نهيان منذ سنوات عدة، فكرة القدم لا تعترف بالماضي، بل بما يحدث داخل أرض الملعب، وربما كان من المفترض أن يتقدم المنافس اليوم، لكن ذلك لم يحدث، وهذه هي حال كرة القدم، فالأحداث قد تسير في اتجاه مختلف عمّا يتوقعه الجميع».

وأضاف: «ما يهمني كمدرب هو ما نقوم به في المباريات، كيف نسيطر، وكيف نتقدم، وكيف نصنع الفارق والفرص، وأرى أن الفريق في حالة تطور واضحة، ولايزال أمامنا مجال كبير للتحسن، لدينا لاعبون يقدمون مستويات جيدة، والمرحلة المقبلة ستكون أفضل بالتأكيد».

وشدد مورايس على أن المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين أصبحت أكثر قوة هذا الموسم، وقال: «في كل موسم نجد خمسة أو ستة فِرَق تنافس بقوة، وهذا الموسم ليس استثناء، هناك فرق استعدت جيداً لتكون أكثر تنافسية، وهذا أمر رائع، لأنه يرفع من مستوى الدوري ويمنح الجماهير حماسة أكبر، ويجعل كل مباراة مملوءة بالإثارة».