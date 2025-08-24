مدرب البطائح يعلق على خوض الدقائق الأخيرة لمباراة خورفكان بـ10 لاعبين "اضطرارياً"!

أعرب مدرب فريق البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبي "الراقي" وانعكس على نتيجة الفوز على خورفكان (2-1)، اليوم الأحد، في ختام الجولة الثانية من انطلاقة الموسم الجديد في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مجيدي في تصريحات صحافية: " أؤمن أن البطائح رغم الأداء الذي قدمه وقاده للفوز على خورفكان، قادر على تقديم المزيد في القادم من المباريات".

وأوضح: "لو لعبنا أمام العين في الجولة الافتتاحية التي خسرناها بنتيجة (1-2) بذكاء تكتيكي لكانت النتيجة أفضل".

وأضاف: "افتقدنا أمام خورفكان كل من أنتولي ومحمد جمعة، وبالرغم من ذلك قدم باقي عناصر الفريق الأداء المطلوب منهم".

وعن خوض الدقائق الأخير بـ 10 لاعبين، قال مجيدي: "نفدت التغييرات التي أجريتها، وعادة ما نترك لاعب أو اثنين لمثل هذه الحالات، لكن طلب اللاعب عبد العزيز هيكل التغيير بعد شعوره بإصابة، ما دفعنا للعب الدقائق الأخيرة بـ 10 لاعبين، وأشكر جميع عناصر الفريق على الروح القتالية والانضباط التكتيكي حتى صافرة النهاية".