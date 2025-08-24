انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة السلة

اختارت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد كرة السلة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مجلس الإدارة الجديدة للدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك في مقر الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، في انتخابات جرت بين ستة مرشحين لاختيار الأعضاء الخمسة للمجلس، بالإضافة إلى العنصر النسائي.

وشهدت الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني بحضور 18 نادياً، هم أعضاء الجمعية العمومية للعبة، وتم خلالها الإعلان رسمياً عن فوز مرشح نادي الشارقة عبداللطيف الفردان بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، كما فازت بالتزكية غالية عبدالله المازمي مرشحة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بعضوية مجلس الإدارة عن العنصر النسائي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز محمد صالح مرشح نادي الحمرية، وحمدان سعيد مرشح نادي الجزيرة، وفريد القيواني مرشح نادي النصر بغالبية الأصوات (18 صوتاً)، فيما حصل أبراهيم محمد عباس مرشح نادي شباب الأهلي على 16 صوتاً، وعلي حسن الأميري مرشح نادي البطائح على 13 صوتاً، ولم يوفق المرشح السابع وممثل نادي العين منصور الهاشمي في الحصول على أكثر من سبع أصوات.

وعبر رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية وتزكيته للدورة الجديدة، وقال في تصريحات صحافية: "أتوجه بالشكر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمهما للرياضة والرياضيين، وإلى رؤساء اتحاد السلة السابقين ومجالس الإدارات، خاصة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي الذي تعلمنا منه الكثير".