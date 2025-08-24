مشرف فريق دبا جمعة العبدولي: كدت أخرج عن طوري.. وأضرب لاعب العين

اتهم مشرف فريق دبا، جمعة العبدولي، لاعب العين الباراغوياني اليخاندرو كاكو بارتكاب تصرف غير أخلاقي عقب تسجيل "الزعيم" هدفه الثالث في شباك "النواخذة"، خلال المباراة التي انتهت بفوز العين 3-2، السبت، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال العبدولي في تصريحات لقناة دبي الرياضية بعد اللقاء: "في كرة القدم يوجد طاقم تحكيم وتقنية الإعادة التلفزيونية، وعلى الرغم من ذلك قام لاعب العين، الذي يرتدي القميص رقم 10 وهو كاكو، بحركة بذيئة وغير أخلاقية بعدما سجل فريقه الهدف الثالث".

وأضاف: "لاعب العين يدرك أنه مخطئ بهذا التصرف، وهذا الأمر كاد أن يجعلني أخرج عن طوري وأضرب اللاعب، لكن أحمد الله أنني لم أصل إلى تلك الدرجة، لأنه في النهاية كنت سأُعتبر أنا المخطئ".

وأكد مشرف دبا ثقته في أن نادي العين لا يرضى بمثل هذه التصرفات، وقال: "أتمنى أن تتم مراجعة هذه اللقطة مرة أخرى، وأنا متأكد أن نادي العين لا يقبل بمثل هذه الحركة. نحن لن نصدر أي بيان حول هذه الواقعة، إذ سيكون تركيزنا منصباً على المباراة المقبلة، ونتمنى فيها التوفيق وحصد النقاط".

وختم العبدولي حديثه مشيداً بلاعبي فريقه رغم الخسارة، قائلاً: "لاعبونا لم يقصّروا أمام العين، بذلوا مجهوداً كبيراً وأعطوا كل ما لديهم، وكانوا يستحقون الخروج على الأقل بنقطة واحدة قياساً على الأداء، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وكان الباراغوياني أحد نجوم المباراة بصناعته لهدفين ومساهمته في ثالث، وقد نشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إكس" يظهر اللمسات التي قدمها على مدار شوطي اللقاء.