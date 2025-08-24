مدرب شباب الأهلي سوزا: شخصية الوحدة «قوية».. وسينافس على الدوري

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا أن فريقه خرج بمكاسب فنية عدة من مواجهة الوحدة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، السبت، على استاد آل نهيان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الوحدة أظهر شخصية قوية خلال المباراة مستفيداً من من الصفقات القوية التي دعّم بها صفوفه، وسيكون منافساً على اللقب.

وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، وأحد الأمور التي أحببتها كثيراً كان القرار التكتيكي الذي طبقناه خلال المباراة، حين تراجعنا خطوة للخلف مع خط الهجوم، وكان تفسير اللاعبين لهذا التغيير رائعاً، ما منحنا القدرة على تحسين قدراتنا في التحولات الدفاعية والهجومية، خصوصاً مع التبديلات التي أجريناها في الشوط الثاني وإشراك مؤنس دبور في الجانب الهجومي والوسط، آخر دقائق المباراة، وكنا نسير بشكل جيد لولا حالة الطرد التي تعرض لها لاعبنا رينان فيكتور، وعموماً النتيجة كانت جيدة للفريقين».

وأضاف مدرب شباب الأهلي: «الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التوازن المطلوب، وأشيد حقيقة بالظهور الأول للاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش فقد كان رائعا، وسيكون إضافة قوية للفريق الموسم الحالي».