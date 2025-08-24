سلاح هجومي جديد يمنح العين صدارة الدوري

كشف فريق العين عن سلاح هجومي جديد مع بداية الموسم الحالي، تمثل في الضربات الرأسية التي مكنته من تحقيق انتصارين متتاليين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما سجل لاعبوه خمسة أهداف في أول جولتين، أربعة منها من كرات رأسية، ليؤكد «الزعيم» تفوقه في استثمار الكرات الهوائية والتعامل بفعالية مع العرضيات.

وبحسب إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» على مدار مباراتي الفريق في الجولتين الأولى والثانية، فقد افتتح الدولي التوغولي لابا كودجو مسلسل الأهداف الرأسية بهدف في شباك البطائح خلال الفوز 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يضيف هدفين آخرين بالطريقة ذاتها في الانتصار المثير على دبا 3-2، فيما تكفّل الوافد الجديد حسين رحيمي بتسجيل هدف الفوز برأسية قاتلة في الدقيقة 90+6 من اللقاء ذاته.

ويتصدر العين قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف الرأسية في الدوري برصيد أربعة أهداف بعد جولتين فقط، علماً بأن الفريق سجل الموسم الماضي 13 هدفاً بالطريقة نفسها في 26 مباراة كاملة، مقابل ستة أهداف رأسية فقط خلال موسم 2023-2024 بأكمله، ما يعكس التحول الواضح في أسلوبه الهجومي هذا الموسم.