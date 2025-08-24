12 ميدالية حصاد كاراتيه الإمارات في البطولة العربية

توج منتخب الإمارات للكاراتيه، بـ 12 ميدالية ملونة، في مشاركاتهم ضمن منافسات البطولة العربية للمنتخبات، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وأسدل الستار عنها أمس السبت، بمشاركة 560 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات العمرية من الجنسين (أشبال- ناشئين- شباب- تحت 21 سنة- كبار)".

وحقق المنتخب الوطني في كلتا منافسات "الكاتا" و"الكوميتيه" النتيجة الأفضل في تاريخ مشاركاته بالبطولات العربية، بتتويجه بـ ثلاث ميداليات فضية، و9 برونزية.

وتألقت البطلة شيخة اليافعي، بحصدها ميداليتين فضيتين في منافسات "الكاتا" لفئتي السيدات والآنسات، قبل أن تهدي مهرة يعقوب الفضية الثالثة للمنتخب، بحصدها المركز الثاني في وزن تحت 53 كيلوغرام ضمن منافسات "الكوميتيه" لفئة الآنسات.

وواصل الحضور النسائي القوي للمنتخب في صعود منصات التتويج، بحصد ملك الحاج برونزية وزن تحت 84 كلغم في منافسات "الكوميتيه" للآنسات، واتبعت ضمن منافسات "الكوميتيه" بتقلد شيخة جوهر لبرونزية الفئة ذاته للآنسات وإنما في وزن تحت 48 كلغم، وأهدت ندى خميس المنتخب برونزية "الكوميتيه" لفئة الناشئات في وزن تحت 61 كلغم.

بدوره حقق منتخب الرجال برونزية منافسات "الكاتا" جماعي، قبل أن يحصد لاعب المنتخب كريم رامي ميداليتين برونزيتين في فئتي تحت 21 سنة والرجال ضمن منافسات فردي "الكاتا".

وسجلت منافسات "الكوميتيه" تقلد راشد الصريدي برونزية وزن تحت 61 كلغم لفئة الشباب، بالإضافة إلى بخيت محمد وفيصل الخالدي الذين توجا ببرونزية منافسات الناشئين، وإنما في وزني تحت 52 و70 كلغم.

