بشعار «غودولفين».. «سوفرينتي» يكتب التاريخ في السباقات الأميركية

كتب المهر «سوفرينتي» المملوك لفريق «غودولفين» فصلاً جديداً في تاريخ السباقات الأميركية، بتتويجه اليوم الأحد، بلقب سباق «ترافرز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وجرى على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

وبات «سوفرينتي» بإشراف المدرب وليام موت، رابع جواد بتاريخ السباقات الأميركية، الذي ينجح في موسمٍ واحد، الجمع بين ألقاب سباقات «ترافرز ستيكس»، و«كنتاكي ديربي» مايو الماضي، و«بيلمونت ستيكس» الشهر الماضي، لينضم إلى القائمة الذهبية التي نجحت في تحقيق هذا الإنجاز والثلاثية الكلاسيكية الأميركية ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ممثلة بالجواد «توينتي غراند» في العام 1931، و«شت آوت» عام 1942، و«ثندر غلش» عام 1995.

وعرف الفارس ألفاردو جونيور، كيفية قيادة «سوفرينتي» للبقاء على مقربة من منافسيه خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار «ساراتوغا» مبتعداً بالصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و84 جزء من الثانية، بفارق 10 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «براكيت باستر» بشعار فريق «بي بي إن رايسنغ» وإشراف المدربة فكتوريا أوليفر وقيادة الفارس لويس سايز، وذهب المركز الثالث للجواد الأميركي «ماغنيتوت» المملوك لشركة «وينشيل ثوربريدز المحدودة» بإشراف المدرب ستيفن أسموسن وقيادة الفارس بين كورتيس.

وعلق المدرب وليام موت على إنجاز «سوفرينتي» بقوله في تصريحات صحافية: «كان إنجازاً رائعاً بإهدائه مايو الماضي فريق (غودولفين) لقب أول تاريخي في سباق (كنتاكي ديربي)، واليوم يؤكد هذا المهر القدرات الرائعة التي يمتلكها، بإضافة إنجازٍ جديد وكتابة فصل جديد في السجلات التاريخية للسباقات الأميركية».

وأضاف: «بدا مرتاحاً في مجريات السباق، وتقدم بسهولة نحو المتصدرين، سيطر في المراحل الأخيرة نحو تحقيق فوزٍ صريح بفارق كبير، وأنا سعيد للغاية في إضافة إنجاز جديد في خطوة تمنح فريق (غودولفين) العالمي لقب بطل (الملاك) في السباقات الكلاسيكية».