"يد الشارقة" تخوض تجربتين في معسكر قطر استعداداً للموسم الجديد

غادرت بعثة فريق الشارقة لكرة اليد، اليوم الأحد، متجهةً إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكرٍ خارجي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الجديد.

وترأس بعثة الشارقة، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، مشرف كرة اليد جاسم محمد، ويشتمل برنامج المعسكر على تدريبات صباحية ومسائية، بجانب خوض تجربتين وديتين، تهدفان لتحقيق مزيدٍ من الإنسجام بين اللاعبين، والتأقلم على أسلوب المدرب الجديد المونديالي ماركو تاتا، والوقوف على جهازية كافة العناصر قبل ضربة بداية المنافسات الرسمية في السادس من سبتمبر المقبل بمسابقة (كأس الوطن) البطولة المرحلة من الموسم الماضي، وتتبع في 12 من الشهر ذاته بمباراة (كأس السوبر الإماراتي).

كما تشمل أهداف المعسكر الخارجي، محطة أولى في تجهيز فريق الشارقة بطل الأندية الآسيوية، لخوض غمار منافسات بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب 2025) المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة بين 26 سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر المقبلين.