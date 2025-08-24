قمة الوحدة وشباب الأهلي.. إثارة بلا أهداف

فرض التعادل من دون أهداف نفسه على مواجهة الوحدة وضيفه شباب الأهلي التي أقيمت مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة تكتيكية مثيرة شهدت عدداً من الفرص الخطرة، لكنها لم تُسفر عن أهدف.

وتسبب التعادل في فقدان الوحدة وشباب الأهلي فرصة اللحاق بالصدارة المؤقتة التي يتربع عليها العين برصيد ست نقاط، فيما رفع كل من الفريقين رصيده إلى أربع نقاط.

وشهدت المباراة لحظات مثيرة بداية من الدقيقة 23، حين أحرز مدافع أصحاب الأرض لوكاس بيمينتا هدفاً، إلا أن حكم اللقاء النرويجي إسبن إسكوس ألغاه بداعي التسلل.

وعلى الرغم من محاولات الوحدة المكثفة في الشوط الأول للسيطرة على اللعب، وفرض ضغط مستمر على مرمى شباب الأهلي، فإن أياً من الهجمات لم تنجح في هز شباك الحارس حمد المقبالي.

وخلال الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الهجمات، حيث تصدّت العارضة لتسديدة خطرة من عمر خريبين في الدقيقة 60 من داخل منطقة الجزاء، لتبقى النتيجة على حالها.

وازدادت الإثارة بعد طرد مدافع شباب الأهلي رينان فيكتور في الدقيقة 83، إثر تدخل عنيف على مهاجم الوحدة فاكوندو دانيال، ما ترك الفريق الضيف بـ10 لاعبين في الدقائق الحاسمة.

كما تلقى مدافع الوحدة لوكاس بيمينتا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 7+90، بعد إيقافه مهاجم شباب الأهلي جويلهرم دا سيلفا، وكان وقتها آخر مدافع، لكن النتيجة استمرت دون أهداف حتى صافرة النهاية.