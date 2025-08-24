برأسية «رحيمي الشقيق».. الفرح يغمر العين في الدقيقة 90+6

خطف العين فوزاً قاتلاً من مضيفه دبا 3-2، بعدما ارتقى لاعبه البديل حسين رحيمي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليسجل برأسه هدف الانتصار، ويمنح «الزعيم» ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ العين اللقاء بقوة، حين افتتح لابا كودجو التسجيل برأسية في الدقيقة 13، ثم عاد اللاعب ذاته ليضاعف الغلة بهدف ثانٍ (33)، لينتهي الشوط الأول بثنائية بدت كافية لحصد النقاط الكاملة. لكن الشوط الثاني حمل سيناريو مغايراً، إذ نجح دبا في تقليص الفارق سريعاً عبر البرازيلي كارلينيهوس عند الدقيقة 48، قبل أن يعيد مهند علي المواجهة إلى نقطة التعادل (55)، لتشتعل المباراة من جديد وسط محاولات متبادلة من الطرفين لخطف الفوز.

وبينما كانت المواجهة تسير نحو التعادل، ظهر البديل حسين رحيمي (شقيق نجم العين سفيان رحيمي) ليكتب الفصل الأخير، بعدما ارتقى فوق الجميع وحوّل كرة عرضية متقنة برأسية سكنت الشباك (6+90)، ليؤكد شخصية العين الكبيرة ويقوده لانتصار دراماتيكي.

وبهذا الفوز رفع العين رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد دبا عند نقطة واحدة، بعد أن كان قريباً من الخروج بنتيجة تاريخية أمام أحد أبرز المرشحين للقب.