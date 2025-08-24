البرازيلي أباتي أول حكم أجنبي يظهر في الدوري

يُعدّ الحكم الدولي في كرة القدم، البرازيلي رامون أباتي الذي قاد مباراة الشارقة والجزيرة أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، أول حكم أجنبي يظهر في الموسم الحالي 2025-2026، علماً بأن الجولة الأولى كانت قد شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، لاسيما في مباراة العين والبطائح.

ويُعدّ الموسم الحالي الخامس على التوالي الذي يوجد فيه التحكيم الأجنبي للمشاركة في إدارة مباريات في الدوري الإماراتي، إذ كان الظهور الأول للتحكيم الأجنبي في دوري المحترفين في أكتوبر 2021.

وشارك أباتي في إدارة مباريات دورة الألعاب الصيفية في 2024، كما شارك في إدارة كأس العالم للأندية 2025.