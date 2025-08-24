الأهلي يقهر «نصر رونالدو» ويتوّج بـ «السوبر السعودي»

توّج الأهلي بطلاً لمسابقة كأس السوبر السعودي في كرة القدم، بفوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي أمس، على ملعب هونغ كونغ الدولي أمام قرابة 30 ألف متفرج.

تقدّم النصر مرتين عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 من ركلة جزاء)، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (82)، وعادل الأهلي بفضل العاجي فرانك كيسييه (45+6)، والبرازيلي روجر إيبانيس دا سيلفا (89). ونجح الأهلي بطل آسيا للنخبة في ترجمة جميع ركلاته الترجيحية، فيما أهدر عبدالله الخيبري لاعب النصر.

وهو اللقب الثاني للأهلي في المسابقة بعد عام 2016، في حين أخفق النصر المتوّج عامي 2020 و2021 في إضافة لقب ثالث إلى خزائنه.

واعتبرت المواجهة بين البرتغالي جورجي جيزوس مدرب النصر، والألماني ماتياس ياسله مدرب الأهلي، مألوفة، حيث يعرف كل منهما الآخر، إذ التقيا في الموسمين الماضيين ست مرات، 4 في الدوري، ومرة في السوبر، ومرة في بطولة آسيا للنخبة.

وحسم جيزوس الذي كان مدرباً للهلال أول أربع مواجهات، منها واحدة بركلات الترجيح، فيما تفوق يالسه في المباريات الثلاث الأخيرة.

استهل الأهلي اللقاء ضاغطاً، فانفرد مهاجمه الإنجليزي إيفان توني بعد 15 دقيقة من صافرة البداية بالحارس البرتغالي بينتو، ليمرر الكرة إلى الجزائري رياض محرز الذي فشل في السيطرة عليها مفوتاً فرصة ذهبية (15).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعدما لمس علي مجرشي الكرة داخل المنطقة المحرمة عقب عرضية من أيمن يحيى، تصدى لها النجم رونالدو بنجاح في منتصف المرمى (41). وهذا الهدف الـ100 لرونالدو مع النصر، ليصبح بذلك ابن الـ40 عاماً أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع أربعة أندية مختلفة ومنتخب وطني.

ونجح الأهلي في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لاعب وسطه كيسييه، بعد تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء استقرت على يسار بينتو.

وفي الشوط الثاني، سدد فراس البريكان بعد عرضية من توني كرة اصطدمت بالقائم الأيسر (71)، قبل أن يعيد بروزوفيتش التقدم للنصر بعد خطأ دفاعي استغله ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد على يسار ميندي (82).

وأعاد البرازيلي إيبانيس إحياء آمال الأهلي، بتسجيله هدف التعادل القاتل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي برأسية استقرت في الشباك.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.