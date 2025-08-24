21 ميدالية لمنتخب القوة البدنية في غرب آسيا

حصد لاعبو المنتخب الوطني للقوة البدنية 21 ميدالية في بطولة غرب آسيا التي اختتمت في قطر بمشاركة 10 دول، وتوزّعت ميداليات الإمارات على سبع ذهبيات وست فضيات وثماني برونزيات. وخطف البطل الإماراتي عبدالرحمن الجنيبي الأنظار بحصوله على ذهبية وثلاث فضيات في وزن 63 كيلوغراماً، بينما نال جون أندوس ذهبية وفضية وبرونزية وزن 105 كلغم، وحصد محمد الكعبي ذهبية وثلاث برونزيات في وزن 93 كلغم، وحصد وليد جمول ذهبية وبرونزية الوزن المفتوح، وعيسى المرزوقي برونزية 83 كلغم، وثلاث ميداليات ملونة في منافسات بطل الأبطال والمجموع العام وأفضل لاعب.

من جهته، هنّأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الأسرة الرياضية الإماراتية ولاعبي المنتخب الوطني للقوة البدنية على إنجازهم الدولي، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري، داعياً إلى تعزيز صفوف المنتخب بكل عناصر القوة والتميز استعداداً للاستضافة المقبلة لبطولة العالم للقوة البدنية التي ستُقام في الفجيرة خلال يونيو 2026، ومواصلة التدريبات وصولاً إلى أفضل النتائج.

وتوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي ورئيس اتحاد غرب آسيا فيصل الغيص الزعابي، نخبة من الفائزين في البطولة، مثمناً دعم ورعاية ومتابعة الشيخ عبدالله الشرقي ما مهّد لتحقيق الإنجاز الدولي، منوهاً بأن المنتخب سيواصل الاستعداد بعد استراحة قصيرة استعداداً للبطولات المقبلة.