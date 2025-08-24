سرار: لم أخشَ تحمل المسؤولية بعد رحيل عموتة.. تحليت بالشجاعة

قال مدرب الجزيرة، الجزائري حمزة سرار، إن الفوز الذي حققه الفريق على الشارقة بهدف دون رد، أول من أمس، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، يمثل حافزاً معنوياً كبيراً للاعبين، كونه جاء بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام خورفكان، التي أدت إلى إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة، مشيراً إلى أنه بعد توليه المسؤولية الفنية، طلب من لاعبي الجزيرة اللعب كمجموعة واحدة، بعيداً عن الأداء الفردي، فكان الانتصار على الشارقة، رغم أن المهمة لم تكن سهلة أمام فريق كبير مثل الشارقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كلمة السر في هذا الفوز كانت في اللاعبين أنفسهم، لشعورهم بالمسؤولية الكبيرة، بجانب دراسة المنافس بشكل جيد»، مشيراً إلى أن «دور المدرب في المباراة يراوح بين 30% و40%، والباقي هو دور اللاعبين في الملعب».

وعما إذا كان متخوفاً من تولي مهمة فريق الجزيرة، بعد الحالة النفسية التي مر بها اللاعبون، عقب الخسارة أمام خورفكان، وكذلك رحيل عموتة، قال حمزة سرار: «على العكس، لم أخشَ تحمل المسؤولية، وكانت ثقتي بنفسي كبيرة، وأهم شيء في مثل هذه الحالات هو أن يكون المدرب شجاعاً، وركزت خلال التحضيرات التي سبقت مباراة الشارقة على الجانبين الذهني والتكتيكي للاعبين».

واختتم: «يحلم أي مدرب عالمي بالعمل مع المجموعة الحالية من لاعبي الجزيرة، وأنا سعيد بالعمل معهم حالياً».

حسين سهيل: أداء الجزيرة فاجأني.. وملف «بديل عموتة» بيد الإدارة

الجزيرة عوّض خسارته الأولى أمام خورفكان بانتصار ثمين على الشارقة. تصوير: سالم خميس

قال مشرف فريق الجزيرة، حسين سهيل، إن الفوز الذي حققه الفريق على الشارقة يضع الفريق على المسار الصحيح في الدوري، مؤكداً أن تحرر اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية الكبيرة وراء حصدهم العلامة الكاملة، خصوصاً أن الفريق كان شبه مهزوز، وتسلل إليه الشك بعد الخسارة أمام خورفكان في الجولة الأولى التي أعقبتها إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب البديل لعموتة سيكون أحد الملفات الكثيرة التي سيعيد مجلس الإدارة النظر فيها».

وأضاف: «أداء الفريق أمام الشارقة فاجأني في الملعب في هذه المباراة، إذ كان هناك إصرار كبير لدى اللاعبين على الفوز في هذه المباراة، ولو كانت أمام فريق قوي مثل الشارقة على ملعبه وأمام جمهوره».

وأكمل حسين سهيل: «كنت متأكداً من عودة الفريق، كونه يضم لاعبين بمواصفات عالية، لكنهم كانوا في بحاجة فقط إلى توظيف سليم». وعن الروح الجديدة التي ظهرت في صفوف اللاعبين، بعد إسناد المهمة للمدرب البديل حمزة سرار، قال حسين سهيل: «بغض النظر عن أن المدرب السابق كان جيداً أم غير ذلك، فإنه معروف في عالم كرة القدم أن أي تغيير يعطي اللاعبين نوعاً من التحرر، بجانب شعورهم بالمسؤولية، وهناك فترة توقف قادمة في الدوري، والجزيرة سيستغلها في إعادة النظر بملفات كثيرة».

