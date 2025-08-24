«سندريلاز دريم» و«وايز أبروتش» يطلبان لقب «الفئة الأولى» في فرنسا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بكل من الجوادين «سندريلاز دريم» و«وايز أبروتش»، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» المقامة اليوم ضمن حفل سباقات مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

وتنشد المهرة «سندريلاز دريم» إضافة إنجازٍ جديد على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً بعد تألقها في موسم السباقات الأميركي، حين تطلب لقب الشوط الرابع «بري جان رومانيه» الممتد لمسافة 2000 متر، ويسبقها في الشوط الثالث الدفع بالمهر «وايز أبروتش» للمنافسة على لقب بطولة السرعة «بري مونيه» لمسافة 1200 متر عشبي.

كما يشهد حفل مضمار «دوفيل» في ثاني أشواطه، مشاركة المهرة «ماي هينس» بإشراف المدرب أندريه فابر، للمنافسة على لقب سباق «بري دوكافادوس» لمسافة 1400 متر عشبي.

وتستند المهرة «سندريلاز دريم» في حظوظها لخطف أول ألقابها الفرنسية، لثبات مستواها، وقدرتها على انتزاع الفوز في ثمانية سباقات من أصل مشاركاتها الـ12 في عالم السباقات، بجانب حلولها وصيفة في ثلاث مناسبات، في مسيرة تضم تتويجها الموسم الماضي على المضامير الأميركية بلقبي سباقي «بيلمونت أوكس» لخيول الفئة الأولى، متبوعاً بسباق «ساراتوغا أوكس» لخيول الفئة الثانية، بجانب حلولها وصيفة في سباق «بريدرز كب فيلي أند مير تيرف» لخيول الفئة «الأولى» نوفمبر الماضي.

كما واصلت ابنة الفحل «شمردل» تألقها هذا الموسم في سباقات بريطانيا، بفوزٍ سهل مايو الماضي في سباق «داليا ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار «نيوماركت»، قبل أن تنتزع انتصاراً مستحقاً الشهر الماضي بلقب سباق «فالموث ستيكس» لخيول الفئة الأولى الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» ذاته.

بدوره، ينشد «وايز أبروتش» في «دوفيل» خطف انتصاره الأول على صعيد سباقات «جروب1»، بعد أن استهل في أبريل الماضي مشاركته الأولى في عالم السباقات بفوز سهل على مضمار «أسكوت»، وقدم أداءً قوياً يونيو الماضي في مهرجان «رويال أسكوت» العريق، بحلوله وصيفاً في سباق «نورفولك ستيكس» لخيول الفئة الثانية، واتبعه في مشاركته الأخيرة أواخر الشهر الماضي بانتصارٍ ضمن سباقات فئة «القوائم» جرى على مضمار «نيوبري».

من جهته، علق المدرب شارلي آبلبي، على حظوظ مهري «غودولفين» في المهمة الفرنسية في «دوفيل»، قائلاً في تصريحات صحافية: «قدمت (سندريلاز دريم) أداءً قوياً بفوزها في (فالموث ستيكس) على مسافة 1600 متر، إلا أن أفضل مستوياتها جاءت على مسافة أطول بالصورة ذاتها لتحديها الجديد في (دوفيل) وهي قادرة على التعامل مع مختلف الأرضيات، وربما تكون المنافسة الأقوى في السباق».

وأضاف: «كان أداء (وايز أبروتش) الأخير مثيراً للإعجاب، ويحتاج إلى خطوة إضافية في هذه الفئة، وأعتقد أنه يمتلك القدرة، وأسلوب السباق ومسار مضمار (دوفيل) يناسبه، ونأمل أن يحصل على أرضية جيدة في منافسته مع مجموعة قوية مشاركة على لقب السباق».