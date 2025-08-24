البطائح يتحدى خورفكان.. والنصر يواجه عجمان

تُختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين، إذ يلتقي البطائح مع خورفكان عند الساعة السادسة مساءً على ملعب خالد بن محمد، فيما يستضيف النصر فريق عجمان على استاد آل مكتوم في الساعة 20:30 مساءً.

ويدخل البطائح المواجهة بحثاً عن استعادة التوازن بعد خسارته في الجولة الماضية أمام العين 1-2، رغم الأداء القوي الذي قدمه، إذ يسعى الفريق لتأكيد حضوره هذا الموسم، ومحو آثار الهزيمة، والتأكيد على أنه لا يرغب في أن يكون جزءاً من الأندية المنافسة على البقاء.

في المقابل، يخوض خورفكان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد البداية الإيجابية التي سجلها في الجولة الأولى بالفوز على الجزيرة 3-2، ويطمح الفريق إلى تعزيز رصيده، والانطلاق بقوة أكبر في جدول الترتيب.

وفي المباراة الثانية، يدخل النصر مباراته أمام عجمان بطموحات كبيرة لمواصلة انطلاقته الجيدة، بعدما عاد من ملعب كلباء بالنقاط الثلاث عقب الفوز 1-صفر، ويأمل «العميد» في إضافة انتصار جديد يؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة هذا الموسم، مستنداً إلى الدعم الجماهيري والطموحات المتزايدة داخل النادي.

وعلى الجانب الآخر، يسعى عجمان إلى تجاوز البداية المتعثرة، بعد خسارته على أرضه أمام الوحدة صفر-2 في الجولة الأولى، وسيشكل النصر على «العميد» نقطة تحول مبكرة في مشوار «البرتقالي»، ويمنحه دفعة معنوية مهمة قبل فترة التوقف المؤقت لبطولة الدوري.